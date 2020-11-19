Mansur Yavaş'ın ''Başak Projesi'ne yoğun ilgi

Başkent'te kırsal kalkınmayı desteklemek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından hayata geçirilen Başkent Ankara Köy Evleri Projesi’ne (BAŞAK Projesi) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Mahallelerine ya da kırsal alanlara belirlenen 11 tipteki evi yaptırmak isteyen ve projeye başvuru yapan vatandaşlara yapı projeleri teslim edilmeye başlandı.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

Büyükşehir Belediyesine zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için hiçbir ücret ödemeyen vatandaşlar BAŞAK Projesi’nden yararlanmak için sıraya girdi.

Köyden kente göçü tersine çevirmek ve kırsal yerleşim alanlarında yerleşimi teşvik etmek amacıyla Türkiye’de ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan BAŞAK Projesi ile yöreye özgü mimarinin korunması ve devam ettirilmesi de hedefleniyor.

NÜFUSU 5 BİNİN ALTINDA OLAN 903 MAHALLE YARARLANABİLECEK

Projeden Ankara genelinde nüfusu 5 bin kişinin altında olan 903 mahallede bulunan vatandaşlar faydalanabileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kırsal Planlama Şube Müdürü Erinç Üçkardeşler, şu bilgileri verdi:

“Ankara'nın plan kararlarında bazı hedeflerimiz var. Kırsal bölgelerde tarımın teşvik edilmesi, tarımda istihdamın artırılması ve ters göç dediğimiz kentten köye göçün temin edilmesi. Bu felsefeyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda 11 farklı tip proje ürettik. Temel hedefimiz bu projeler üzerinden vatandaşlarımızın kırsal içerikli yerleşim alanları içerisinde yapı yapmaları için kolaylık sağlamaktı. Mevzuat hükümlerini belediye meclis kararına bağladıktan sonra kırsal nitelikli yerleşim alanlarını tespit ettik. İlçe belediyelerin de katkılarıyla da süreci devam ettiriyoruz.”

Köyden kente göçü tersine çevirerek kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak projenin detaylarını paylaşan Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kırsal Planlama Şube Müdürlüğü Mimarlarından Ekin Ceren Akbaş Örs ise şöyle konuştu:

“Başkent Ankara Köy Evleri Projesi, Ankara’daki köy evlerinin eski dokusunu tekrar canlandırmak ve kente göçü tersine çevirip kentlerden köye dönmek isteyen vatandaşlarımız için çok avantajlı bir proje. Yapım aşamasına kadar tüm proje masraflarından vatandaşlar muaf tutuluyor. Aynı zamanda ilçe belediyelerimizce alınan bazı masraflardan muafiyet sağlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Başvuran vatandaşlar son derece memnun kalıyorlar. Talep edebilecekleri 11 farklı proje tipi var. Vatandaşlarımızın kendi istekleri doğrultusunda iç mekanlarda cüzi ölçülerde değişiklik yapabiliyoruz.”

ÖZEL AVANTAJLAR SAĞLAYAN PROJE

BAŞAK Projesi kapsamında mahallelerine yaptıracakları evlerinin projelerini Büyükşehir Belediyesine yaptırarak çok özel avantajlar ve büyük miktarda tasarruf sağladıklarını belirten başvuru sahipleri düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Özgür Bozkurt: “Projeyi en başından beri takip ediyorum. Hatta projeye ilk başvuranlardanım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, ilçe ziyaretlerinde bundan bahsetmişti. Ben de projenin takipçisi oldum. Kahramankazan Kışla Mahallesi’nde bulunan arazime evimi yaptıracağım. Maliyetlerimiz büyük oranda düştüğü gibi Büyükşehir Belediyesi de neredeyse yarı maliyeti üstlenmiş durumda. Büyükşehir burada vatandaşlara yardım eden gizli bir el. Ruhsat harcı, yol katılım payı, numarataj bedeli ve en önemlisi proje gibi masraflardan muafız. Benim 30-35 bin TL kadar bir karım oluyor. Başta Sayın Mansur Yavaş'a, mühendisinden mimarına, teknikerinden teknisyenine kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-İhsan Köprübaşı: “Seçimden önce Mansur başkanımız vatandaşların köylere geri dönmesini destekleyecek projelerini açıklamıştı. Köyümüze ev yaptırmak için proje, iskan, ruhsat derken 20 bin TL gibi masraf çıkıyordu. Temelli Çokören Mahallesi'nde bulunan arsama ev yaptıracağım. Projeyi hazırlatıp onaylattırdık.”

-Esra Yıldız: “2019 yılında Mansur başkanımızın bu projesinin başlayacağına dair bilgiler almıştık. Daha sonra bu projenin ne zaman gerçekleşeceği günü merakla beklemeye başladık. Bu projenin bize sağlayacağı avantajları öğrendikten sonra başvurduk. Şu an çok mutluyuz. Evimiz için hiç proje masrafı vermedik. Evi olmayanlara özellikle de depremden dolayı şehirlerden, apartmanlardan köylere gitmeye fırsat tanıdığı için Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”