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Mansur Yavaş'ın çok özel ''23 Nisan'' konuğu

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın makamına oturan Esila, bütün personelin güne şiirle başlamasını istedi. Mansur Yavaş da bu talebi kabul etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını Esila’ya bıraktı. İşaret diliyle duygularını anlatan Esila, “Şu andan itibaren ve devamında belediye çalışanlarının her gün başkanın kendilerine göndereceği şiirle işe başlamalarını istiyorum” dedi.

Mansur Yavaş da bu fikri beğendiğini belirterek, kendisinin de tüm personele işe şiirle başlamaları talimatı vereceğini söyledi.

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi esila
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