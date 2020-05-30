Mansur Yavaş'ın fotoğrafındaki dikkat çeken ayrıntı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu toplantıların fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Yavaş, “Dünyayı sarsan COVID-19 salgın sürecine ilişkin politikalarımızı paylaşmak adına görüşmelerimize devam ediyoruz. http://capitalsinitiative.org ile başlattığımız salgınla küresel mücadelemizi fikir alışverişleri ile sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yavaş devamında, “COVID-19’a Karşı Başkentler Platformu destekçilerimiz; Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Tahran Belediye Başkanı Pirouz Hanachi ile görüşürken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Kristian Berger Başkanlığında, 27 AB ülkesi büyükelçisinin katıldığı telekonferansa konuk oldum” diye yazdı.

Başkan Yavaş’ın paylaştığı fotoğraflarda çalışma masasındaki kitaplar ise sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı. Yavaş’ın tutuklu gazeteci Murat Ağırel’in Kırmızı Kedi’den çıkan kitabı SARMAL’ı ve Namık Kemal Zeybek’in Atayurt Yayınevinden çıkan Kızılelma Türk'ün Ülküsü kitaplarını okuduğu görüldü.