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  4. 27 Temmuz 2020 23:26

Mansur Yavaş'ın kampanyasına 3 günde 4 milyon TL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ve ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırılacak olan kampanyaya 72 saatte Türkiye’nin 81 ilinden 21 binden fazla hayırsever, yaklaşık 4 milyon TL destekte bulundu.

Mansur Yavaş'ın kampanyasına 3 günde 4 milyon TL
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Kampanya dahilinde şu ana kadar 68 binden fazla paket kavurma ve kıyma siparişi alındı. Hayırsever vatandaşlar www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesaplarından üçüncü günün sonunda da hayırsever vatandaşlara teşekkür mesajı yayınladı. Yavaş mesajında, "İyiliğin başkentinden başlattığımız #AfiyetVer kampanyamıza 72 saatte yaklaşık 4 milyon TL destek geldi ve dayanışma devam ediyor. Gönülden gönüle iyilik köprüleri kuran tüm hayırseverlere sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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