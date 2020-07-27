Mansur Yavaş'ın kampanyasına 3 günde 4 milyon TL

Kampanya dahilinde şu ana kadar 68 binden fazla paket kavurma ve kıyma siparişi alındı. Hayırsever vatandaşlar www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesaplarından üçüncü günün sonunda da hayırsever vatandaşlara teşekkür mesajı yayınladı. Yavaş mesajında, "İyiliğin başkentinden başlattığımız #AfiyetVer kampanyamıza 72 saatte yaklaşık 4 milyon TL destek geldi ve dayanışma devam ediyor. Gönülden gönüle iyilik köprüleri kuran tüm hayırseverlere sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.