Mansur Yavaş'ın kampanyasına 6 günde 7 milyon TL

Kampanya dahilinde şu ana kadar yaklaşık 125 bin paket kavurma ve kıyma siparişi alındı. Hayırsever vatandaşlar www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesaplarından altıncı günün sonunda da hayırsever vatandaşlara teşekkür mesajı yayınladı. Yavaş mesajında "Afiyet Ver kampanyamıza 6 günde 7 milyon TL destekte bulunarak iyiliğin gücünü bir kez daha gösterdiniz. Hala yüzüne tebessüm, sofrasına bereket olmamızı bekleyen binlerce ihtiyaç sahibimiz var. İyiliği çoğaltan, dayanışma içinde olan herkese yürekten teşekkürler" ifadelerini kullandı.