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  4. 30 Temmuz 2020 22:50

Mansur Yavaş'ın kampanyasına 6 günde 7 milyon TL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ve ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırılacak olan kampanyaya 6 günde Türkiye’nin 81 ilinden 34 binden fazla hayırsever, 7 milyon TL'den fazla destekte bulundu.

Mansur Yavaş'ın kampanyasına 6 günde 7 milyon TL
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Kampanya dahilinde şu ana kadar yaklaşık 125 bin paket kavurma ve kıyma siparişi alındı. Hayırsever vatandaşlar www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesaplarından altıncı günün sonunda da hayırsever vatandaşlara teşekkür mesajı yayınladı. Yavaş mesajında "Afiyet Ver kampanyamıza 6 günde 7 milyon TL destekte bulunarak iyiliğin gücünü bir kez daha gösterdiniz. Hala yüzüne tebessüm, sofrasına bereket olmamızı bekleyen binlerce ihtiyaç sahibimiz var. İyiliği çoğaltan, dayanışma içinde olan herkese yürekten teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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