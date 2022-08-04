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  4. Mansur Yavaş'ın polis ve jandarma için BaşkentRay da ücretsiz olsun talebi reddedildi

Mansur Yavaş'ın polis ve jandarma için BaşkentRay da ücretsiz olsun talebi reddedildi

Mansur Yavaş'ın polis ve jandarma için BaşkentRay da ücretsiz olsun talebi reddedildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO otobüsleri ve Ankara Metrosu'nda olduğu gibi BaşkentRay'dan da polis ve jandarmanın ücretsiz faydalanmasını önerdi. Ancak bu teklif TCDD, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kurum temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, polis ve jandarma personeli için, EGO otobüsleri ve metroda olduğu gibi BaşkentRay'da da ücretsiz kullanım hakkı verilmesini teklif etti.


Teklif, UKOME toplantısında TCDD, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kurum temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

Etiketler Ankara Büyükşehir Belediyesi
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