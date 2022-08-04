Mansur Yavaş'ın polis ve jandarma için BaşkentRay da ücretsiz olsun talebi reddedildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO otobüsleri ve Ankara Metrosu'nda olduğu gibi BaşkentRay'dan da polis ve jandarmanın ücretsiz faydalanmasını önerdi. Ancak bu teklif TCDD, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kurum temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, polis ve jandarma personeli için, EGO otobüsleri ve metroda olduğu gibi BaşkentRay'da da ücretsiz kullanım hakkı verilmesini teklif etti.
Teklif, UKOME toplantısında TCDD, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kurum temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol