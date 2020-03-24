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  4. 24 Mart 2020 22:07

Mansur Yavaş'ın yeni kararına otobüs firmalarından destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde otobüs çıkış ücretlerinin düşürüldüğünü bildirildi.

Mansur Yavaş'ın yeni kararına otobüs firmalarından destek
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şehirler arası otobüs çıkış ücretlerinin yarıya düşürüldüğünü bildirdi.

Yavaş, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, ''Esnafımıza destek olmak amacıyla, İçişleri Bakanlığı’nın şehirlerarası otobüs taşımacılığında yolcu sayısının yarıya indirilmesi hakkındaki genelge yürürlükte olduğu sürece, AŞTİ'de şehirlerarası otobüs çıkış ücretleri yarı oranında düşürülmüştür'' ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın 3 gün önce sağlık çalışanlarıyla ilgili aldığı karar 'Cumhurbaşkanı Kararı' oldu

Otobüs firmalarından destek

Yavaş'ın açıklamasının ardından otobüs firmalarından destek geldi. Otobüs firmaları 65 yaş üstü 60 aileye yöresel yiyecek kolilerini ulaştırmak istediklerini belirtti.

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