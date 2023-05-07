  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mansur Yavaş'ta İmamoğlu'na saldırıya tepki: ''Her şey çok güzel olacak!''

Mansur Yavaş'ta İmamoğlu'na saldırıya tepki: ''Her şey çok güzel olacak!''

Mansur Yavaş'ta İmamoğlu'na saldırıya tepki: ''Her şey çok güzel olacak!''
Güncelleme:

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ne birbirimizin düşmanıyız ne de bu bir savaş. 85 milyon biriz ve öyle kalacağız. Bu sadece bir seçim ve değişim gerçekleşecek. Nefret ve korku siyasetinin son bulması için bu seçimi kazanacağız. Geçmiş olsun Ekrem Başkanım ve hiç merak etmeyin: ‘Her şey çok güzel olacak’” dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş’ın mesajı şöyle:

“Ne birbirimizin düşmanıyız ne de bu bir savaş. 85 milyon biriz ve öyle kalacağız. Bu sadece bir seçim ve değişim gerçekleşecek. Nefret ve korku siyasetinin son bulması için bu seçimi kazanacağız. Geçmiş olsun Ekrem Başkanım ve hiç merak etmeyin: ‘Her şey çok güzel olacak’”

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan mirasla borç sahibi olanlara emsal karar müjdesi
Hatay'da büyük deprem, Adana da sallandı
SGK ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan seçime 7 gün kala şok iddia: ''Mal varlıklarını yurtdışına götürüyorlar''
ORC Araştırma seçim anketlerinin sürprizlerini açıkladı
İsmailağa ile Saadet'ten ortak yayın! Cübbeli Ahmet ile Erbakan'dan ''ortak'' çağrı
İstanbul'da tarihi buluşma! Millet İttifakı gövde gösterisi yaptı
417 km menzilli Çin'in minik dev elektrikli otomobili Türkiye'de
81 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
İstanbul'da polis - zanlı kovalamacası böyle bitti; yaralılar var!