Mansur Yavaş'ta İmamoğlu'na saldırıya tepki: ''Her şey çok güzel olacak!''

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ne birbirimizin düşmanıyız ne de bu bir savaş. 85 milyon biriz ve öyle kalacağız. Bu sadece bir seçim ve değişim gerçekleşecek. Nefret ve korku siyasetinin son bulması için bu seçimi kazanacağız. Geçmiş olsun Ekrem Başkanım ve hiç merak etmeyin: ‘Her şey çok güzel olacak’” dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş’ın mesajı şöyle:

“Ne birbirimizin düşmanıyız ne de bu bir savaş. 85 milyon biriz ve öyle kalacağız. Bu sadece bir seçim ve değişim gerçekleşecek. Nefret ve korku siyasetinin son bulması için bu seçimi kazanacağız. Geçmiş olsun Ekrem Başkanım ve hiç merak etmeyin: ‘Her şey çok güzel olacak’”