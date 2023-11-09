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  4. Mansur Yavaş'tan 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı

Mansur Yavaş'tan 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı

Mansur Yavaş'tan 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı
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Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 85. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.

Bizler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda başkentimizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan ve yorulmadan atacak, Cumhuriyet değerlerine yakışır şekilde; insana dokunan, üretimi artıran, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her alanda daha müreffeh bir başkent olma hedefimizden sapmadan, dünya kentleriyle yarışır örnek bir başkent olma arzumuzu birlik ve beraberlik ruhuyla sürdüreceğiz.

Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan bizlere bu azim ve inancı miras bırakan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 85. ölüm yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Onun ilke ve inkılapları ışığında yolumuz daima aydınlık kalacaktır.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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