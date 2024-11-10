Mansur Yavaş'tan 10 Kasım mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 86 yıl önce, milletimize büyük bir vizyon ve kararlılıkla Cumhuriyet’i emanet etti" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, Atatürk’ün çizdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yavaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86’ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 86 yıl önce, milletimize büyük bir vizyon ve kararlılıkla Cumhuriyet’i emanet etti. O, sadece bir devletin kurucusu değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, bir özgürlük kahramanıdır.

Başkent Ankara, bu kutlu mücadelenin kalbi, azim ve inançla yazılan zaferin adresidir. Kurtuluş Savaşı’nın her anında, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun ateşi burada yanmıştır. Ankara, bu toprakların ve Cumhuriyet’in ışığı olmaya devam edecek, Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü doğrultusunda modern, çağdaş ve güçlü bir başkent olarak yoluna devam edecektir.

"BU MİRASI YAŞATMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Bizler de bu mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin 101’inci yılını daha güçlü bir Türkiye ile taçlandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, Atatürk’ün çizdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.

Bizlere düşen, milletimizin emanet ettiği bu toprakları daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’e, onun ideallerine ve fikirlerine sahip çıkarak, bu kutlu mirası geleceğe taşımak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatıralarının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bizlere miras bıraktığı bu Cumhuriyet, sonsuza kadar var olacaktır.