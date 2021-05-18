Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir tebrik mesajı yayınladı.

Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının gerçeğe dönüşmesi için ilk adımın atıldığı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümünde tüm Ankaralıların, milletimizin ve özellikle aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizin ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi koşullarını da dikkate almak suretiyle, hafta boyu sürecek birçok programa imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. 17 Mayıs tarihinde Mehteran Takımımız ile Türk Halk Müziği ekibimizin FOMGET Halk Oyunları grubumuzla ortak gerçekleştirdiği konserle programlarımıza başladık. 18 Mayıs’ta ise saat 18.00’da Kent Orkestramız “19 Mayıs Özel” konseri düzenleyecek. Bayram günümüz olan 19 Mayıs’ta ise saat 19.00’da Agora Senfoni Orkestrası muhteşem bir konserle özel bir gala programını bizler için gerçekleştirecek. Tüm bu programlar ABB TV ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayında siz değerli hemşehrilerimizle buluşacak. Yine 19 Mayıs’ta 7 merkez ilçemizde kutlama turları düzenleyecek, mehteran ekibimizle de aynı gün bayram coşkusunu sokaklara taşıyacağız.

Bu sene coşkumuzu sokakta yaşayamasak da pandemi sürecini birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımız günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyorum. O günlerde Başkent’i al bayraklarımız ile donatıp altında yeniden buluşacak, bayramlarımızı sevinçle kutlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.