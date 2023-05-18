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Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj yayınladı.

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı: 

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla Milli Mücadele ruhunun tüm yurda yayılmasının 104. yılında Ankaralıların, milletimizin ve yarınlarımıza ışık olan gençlerimizin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nı yürekten kutluyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan gençlerimizin gelişimleri, eğitimleri, ulaşımları, kültürel ve sosyal yaşamları için birçok projeyi hayata geçirdik. Nasıl ki Anadolu’nun kalbi Ankara ise Ankara’nın kalbi de gençlerdir. Öğrenci abonmanı, sınav ücreti destekleri, öğrenci su indirimi, internet destekleri, kırtasiye desteği, ulaşım destekleri, kantin desteği, e-spor merkezleri ve teknoloji merkezleri gibi birçok proje ile Ankara’yı gençlerimizin yaşarken mutlu olacağı bir kent haline getirmek için çalıştık. 

Geçmişimizde olduğu gibi Ankara’da yanan bir meşalenin tüm Türkiye’yi aydınlatacağını çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetin Başkenti Ankara’ya tarihimizin yüklediği öncü ve yol gösterici sorumluluklarını yerine getirmek için bundan sonra da çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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