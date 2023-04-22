Mansur Yavaş'tan 23 Nisan mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir tebrik mesajı yayınladı.

23 Nisan 1920, Türk milletimizin millî iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla bu şanlı günü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edişinin 103. yılını gururla kutluyorum.

Ankara, TBMM’nin açılma şerefine nail olan bir kent olarak kurtuluş mücadelemizde cephane ve asker sayımızın azaldığı her gün, inancımızın ve vatan sevdamızın arttığı, bu inancın tüm Anadolu’ya dalga dalga yayıldığı kenttir. Bu kent; hürriyet meşalesinin sonsuza kadar yanacağı kenttir.

Göreve geldiğimizden beri pandemi, sel, deprem gibi felaketlerden geçtik. Sadece Ankara'mızda değil tüm Türkiye'de de gücümüzün yettiği her yere ulaşmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya büyük özen gösterdik. “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” bilinciyle Ankara’yı yönettik. Yaptığımız çalışmalarda, hedeflediğimiz projelerde çocuklarımızın ve gençlerimizin görüş ve önerilerini önemsedik. Bugün de elimizde bayrak, dilimizde marşla kentimizin dört bir yanında bugünü coşkuyla kutluyoruz.

Sevgili Evlatlarım; gücünü geçmişinden alan bir millet olarak sağlam adımlarla adalet ve liyaket bilinciyle karanlıklara meydan okumayı amaç edinen bir neslin mimarı sizler olacaksınız. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışımızla her birinizin yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve aziz şehitlerimizi, rahmet ve şükranla anıyorum.

Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı