Mansur Yavaş'tan 27 Aralık mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mansur Yavaş'ın mesajı şöyle:

"Milletimizin ebedi lideri, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünü kutluyorum.

Ankara’mız, vatanımızın kaderinin tayin edildiği son kale olan kadim bir merkezdir. Birçok özellikleri nedeniyle Milli Mücadele’nin buradan yönetilebileceğini düşünen Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyeti üyeleri, İstiklal Savaşı’nın karargâhına, Ankara’ya 27 Aralık 1919’da gelerek milletimizin aydınlık geleceğini ve istikbalini buradan tayin etmişlerdir.

Mustafa Kemal Paşa, temsil heyeti ve hemşehrilerimizin 102 yıl önce ortaya koyduğu bu irade bizlere de sorumluluklarımızı hatırlatmaktadır. Ankara’mız için birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, üreterek; tarihimizden ve hürriyet sevdamızdan aldığımız güçle, ortak akılla, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Başkentimizi daima ileri taşıma kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Gazi Paşa’nın fikren ve ilmen açtığı yolda ilerlerken, mirasımız o miras ki bir ömür yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, Ankaralı hemşehrilerimin ve milletimizin Kızılca Günü’nün 102. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum."