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  4. Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yavaş 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Hemşehrilerim;

Kurtuluş Savaşı’mızın ve milletimizin bağımsızlık sevdasının nihai noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 100. yıl dönümünü kutluyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizi esaret altına almak isteyen odaklara karşı özgür ve bağımsız şekilde yaşama isteğinin en net tezahürüdür. Bu tezahür, yokluklar içerisindeyken Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın “İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” emri üzerine milletimizin hürriyet sevdasıyla yazdığı kahramanlık destanıdır.

100 yıl önce büyük fedakârlıklarla yakılan bu ışık, daha güçlü bir şekilde geleceğimizi aydınlatmaya devam edecektir. İşte bizler de aynı bilinçle Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını toprağa toprağı vatana katan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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