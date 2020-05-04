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20 YAŞ VE ALTI İLE 65 YAŞ VE ÜSTÜNE KISITLI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ GELDİ
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  4. 04 Mayıs 2020 23:37

Mansur Yavaş'tan 65 yaş ve üstü vatandaşlara müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belirli sınırlandırmalarla sokağa çıkma yasağı kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşılayacaklarını duyurdu.

Mansur Yavaş'tan 65 yaş ve üstü vatandaşlara müjde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme takvimini açıklayarak, “65 yaş üstü gruba ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu, 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer vermişti.

“BELEDİYEMİZİN TATİL TESİSLERİNDE MİSAFİR ETMEK İSTERİZ”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

*Salgında örnek bir sorumlulukla evde kalan 65 yaş üstü hemşehrilerim; Sokağa çıkma sürecinizde maske ve dezenfektan ihtiyacınızı karşılayacağız.

*Bugünler geride kalınca, talep ve başvuru sırasına göre belediyemizin Tatil Tesisleri’nde siz büyüklerimizi misafir etmek isteriz.

*Bu süreçte gösterdiğiniz fedakarlık ve hassasiyet için hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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