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Mansur Yavaş'tan 8 Mart paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Mansur Yavaş Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların varlığının, haklarının ve değerinin hatırlanması için tek bir güne ihtiyacımız yok. 365 gün, iyi ki varsınız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

 

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
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