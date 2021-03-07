Mansur Yavaş'tan 8 Mart paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Mansur Yavaş Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kadınların varlığının, haklarının ve değerinin hatırlanması için tek bir güne ihtiyacımız yok. 365 gün, iyi ki varsınız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."
Kadınların varlığının, haklarının ve değerinin hatırlanması için tek bir güne ihtiyacımız yok.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 7, 2021
365 gün, iyi ki varsınız.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. #HerGünBenimGünüm pic.twitter.com/CDHj2jRnQK
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