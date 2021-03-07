Mansur Yavaş'tan 8 Mart paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Mansur Yavaş Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların varlığının, haklarının ve değerinin hatırlanması için tek bir güne ihtiyacımız yok. 365 gün, iyi ki varsınız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."