Mansur Yavaş'tan ABB personeline bayram müjdesi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir bünyesindeki tüm çalışanlara bayram müjdesi verdi. Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan memur ve sözleşmeli memura sosyal denge tazminatının yüzde 120 oranında yatırıldığını açıklayan Yavaş, iştiraklerde çalışan personele de ikramiyelerinin 29 Nisan Cuma günü yatırılacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra uzun yıllar ödenmeyen ya da farklı oranlarda uzun aralıklarla verilen sosyal denge tazminatını memurlara yeniden, düzenli ve eşit şekilde ödemeye başladı.

Ramazan Bayramı öncesi kadrolu memur ve sözleşmeli memurlara bayram müjdesi veren Yavaş, sosyal denge tazminatının yüzde 120 oranında ödendiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nde çalışan memur ve sözleşmeli memur dışında iştiraklerde çalışan personele de ikramiyelerinin bayram öncesi 29 Nisan Cuma günü yatırılacağı müjdesini veren Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda tüm çalışanların Ramazan Bayramını şu sözlerle kutladı:

“Sevgili mesai arkadaşlarım kadrolu-sözleşmeli memur personelimizin nisan ayı maaşına bayram ikramiyesi olarak sosyal denge tazminatı yüzde 120 olacak şekilde ödeme yaptık. İştirak personelimizin bayram ikramiyelerini ise cuma günü yatırarak 117 milyon TL’lik ödemeyi tamamlayacağız. Mevcut ekonomik koşullarda mağdur olmamanız için yasaların ve imkânlarımızın el verdiği ölçüde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ailenize ve sizlere şimdiden iyi bayramlar diliyor, emekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum.”