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  4. 07 Aralık 2020 13:19

Mansur Yavaş’tan AK Partililere: ''Masaya çıkın tepinin isterseniz''

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısı, “Önerge kriziyle” başladı. Süresi içinde sunmadığı gerekçesiyle önergesi reddedilen AK Partili Murat Köse ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatıldı. AK Partililer tepkilerini masalara vurarak gösterirken Mansur Yavaş, “Masaya çıkıp tepinin isterseniz” dedi.

Mansur Yavaş’tan AK Partililere: ''Masaya çıkın tepinin isterseniz''
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

ABB Meclisi’nin Aralık ayının ilk toplantısı, “Önerge kriziyle” başladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin önergesini, “Süresi içinde verilmedi” gerekçesiyle kabul etmedi.

Köse, ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatıldı.

AK Partili meclis üyeleri, Köse’nin mikrofonunun kapatılmasını masalarına vurarak protesto ederken Mansur Yavaş, “Masaya çıkın tepinin isterseniz” dedi.

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