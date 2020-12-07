Mansur Yavaş’tan AK Partililere: ''Masaya çıkın tepinin isterseniz''

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.
ABB Meclisi’nin Aralık ayının ilk toplantısı, “Önerge kriziyle” başladı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin önergesini, “Süresi içinde verilmedi” gerekçesiyle kabul etmedi.
Köse, ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatıldı.
AK Partili meclis üyeleri, Köse’nin mikrofonunun kapatılmasını masalarına vurarak protesto ederken Mansur Yavaş, “Masaya çıkın tepinin isterseniz” dedi.
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