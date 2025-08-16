Mansur Yavaş'tan ''AK Parti'ye geçiyor'' iddialarına zehir zemberek yanıt

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara "Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir" dedi.

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde CHP'li 6 belediye başkanının AK Parti'ye geçmesinin ardından CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da AK Parti'ye geçeceği iddiası sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

Yavaş, söz konusu iddiaya adeta ateş püskürdü.

İddia hakkında Yavaş tarafından yapılan açıklamada, "Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mansur Yavaş adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz."

