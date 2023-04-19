Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye Osman Öcalan resti: ''Yedek kuvvetleri bekliyoruz''

Antalya'da konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019 yılında iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini hatırlatarak "Baktı seçim kazanılmayacak; yedek kuvvetlerini sahaya sürdüler. Osman Öcalan ve İmralı'dan gelen mektup. Bunu niye söylüyorum; şimdi seçimlere giriyoruz, yine aynı suçlamalarla başbaşayız. Bekliyoruz yedek kuvvetleri. Bu sefer televizyona kim çıkacak; bu sefer mektup nereden gelecek?" dedi.

ABB Başkanı Yavaş, Antalya'nın Kepez ilçesindeki halk toplantısında vatandaşa seslendi. İstanbul'daki 2019 yerel seçimlerin iptal edildiğini hatırlatan Yavaş, "Sökülen T.C tabelaları yerlerine asıldı. Devletin bekası tehlikede değil, tam dersine devletin bekasının korunduğunu herkes gördü" dedi.

Yenilenen seçimlerde TRT ekranlarında Osman Öcalan'ın çıkarılması ve İmralı'dan gelen mektubun okutulmasını da hatırlatan Yavaş, bunlardan bahsederken şu ifadeleri kullandı: "Seçime girildi, baktı seçim kazanılmayacak; yedek kuvvetlerini sahaya sürdüler. Osman Öcalan ve İmralı'dan gelen mektup."

"YEDEK KUVVETLERİ BEKLİYORUZ"

14 Mayıs seçimlerinde 'yedek kuvvetleri' tekrar beklediklerini söyleyen Yavaş, "Bu sefer televizyona kim çıkacak; bu sefer mektup nereden gelecek?" sorularını sordu. Yavaş, mitingde şu ifadeleri kullandı:

"Bu korku siyaseti bir işe yaramıyor. Henüz daha yeniyiz. İstanbul seçimini iptal ettiler. Bundan sonra beka falan söylemez oldular. Ankara'yı diğer belediyeleri gördüler. Sökülen T.C tabelaları yerlerine asıldı. Devletin bekası tehlikede değil, tam dersine devletin bekasının korunduğunu herkes gördü. Oysa tertemiz duygularla bir araya gelen bu insanlar yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için çalışıyorlar. İstanbul seçimlerini iptal ettiler, artık beka demez oldular. Seçime girildi, baktı seçim kazanılmayacak; yedek kuvvetlerini sahaya sürdüler. Osman Öcalan ve İmralı'dan gelen mektup.

Bunu niye söylüyorum; şimdi seçimlere giriyoruz, yine aynı suçlamalarla başbaşayız. Bekliyoruz yedek kuvvetleri. Bu sefer televizyona kim çıkacak; bu sefer mektup nereden gelecek? Kandil'den gelen açıklamalara bakarsanız, Türkiye'yi bu iktidardan kurtaracak, Altılı Masa'nın zararına gelecek her türlü açıklamayı yapıyorlar. Oysa tertemiz duygularla bir araya gelen bu insanlar, demokrasiyi yerleştirmek, insanları özgürleştirmek, nefret siyasetini yok edip, yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için çalışıyorlar.

"OY VERMEYENLERİ TERÖRİST İLAN ETTİLER"

İşte bunu da karalamak için onlar Kandil'den bahsediyor, onların Kandil'den yaptığı söylemleri de iktidar Altılı Masa'nın aleyhine kullanmaya çalışıyor. Artık Türk milletinin boş laflara karnı tok. Herkesi terörist ilan ettiniz. Oy vermeyenleri terörist ilan ettiler."