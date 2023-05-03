Mansur Yavaş'tan Alpay Özalan'a: ''Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sözlerini montajlayarak paylaşan Alpay Özalan'a sert sözlerle yüklendi. Yavaş, Özalan için "Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in memleketi Bursa’da konuştu.

MANSUR YAVAŞ’TAN ALPAY ÖZALAN’A YANIT

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Mansur Yavaş'ın mitingdeki sözlerinin "O Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi, ayın 15'inden sonra gidecek. İHA, SİHA lafı da duymayacaksınız" sözlerini keserek sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

“KASLARI BEYNİNDEN FAZLA GELİŞMİŞ”

Alpay Özalan'ın kendisinin sözlerini çarpıttığına gönderme yapan Yavaş "Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var. Trollük yapacağım diye uğraşıyor. Benim sözlerimi kesmiş. Dedim ki 'asıl gündem seçim ve geçim. 14'ünden sonra İHA'lar, SİHA'lar tekrar görev alanına dönecek. Ama siz işsizlikle enflasyonla baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur." dedi.

Mansur Yavaş’ın mitinginden öne çıkanlar şöyle:

“SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN FAİLLERİ YAKALANIP CEZALARINI ÇEKMELİDİR”

“3 Mayıs Türkçülük Bayramı’nızı kutluyorum. Yine Bursa’nın fakir bir mahallesinde doğup, ailesinin bük emeklerle okutup, Ankara’ya gönderdiği, menfur bir cinayete Sinan Ateş’i de saygıyla anıyorum. Umuyorum ki, başta Kılıçdaroğlu ve Akşener olmak üzere diğer 4 genel başkanın hepsinin verdiği söz şudur. Bu cinayetin faillerinin yakalanıp tamamının cezalarını çekmeleridir.

Adalet anlayışımız maalesef, üstünlerin hukuku haline geldi. İnşallah hep beraber, "hak, hukuk, adalet" diyoruz.”

“İKİ AYDA BİR BAKAN DEĞİŞTİRİYORSUNZU HİÇBİRİSİ ÇARE ETMİYOR”

“Yabancılara ev satıldığı için ev fiyatları artmış, fiyatlar indirilemiyor. İki ayda bir bakan değiştiriyorsunuz hiçbirisi çare etmiyor.”

“EVET O YÜZDEN SEÇİME GİRDİK”

“Anketler yükseldikçe sesler yükselmeye başladı. Bir sürü iftira, Ankara'da yaşadık gördük. Bir tane bakan, seçim güvenliğinden sorumlu olmasına rağmen, "14 Mayıs'ta AK Parti kaybederse, bu Türkiye'ye vurulmuş bir darbedir" dedi.

Ömer Çelik de şunu söyledi: Muhalefetin tek amacı var Erdoğan'ı yenmek. E evet, o yüzden seçime girdik. Yapamadıklarınızı yapmak için iktidara talibiz. Bundan daha doğal bir şey var mı? Seçime herkes girebilir ama kazanmaları yasak.”

“16 MİLYAR PARAYI ANKA PARK GİBİ UCUBE PROJEYE GÖMDÜLER”

“Bu kadar seçimi ilk turda kazanması büyük ihtimal olan bir topluluğa şunu söylüyorlar, "Biz iftira atalım onlar kendilerini savunsun.

16 milyar parayı ANKA Park gibi ucube bir projeye gömdüler. Ankara'ya girişte kapılar var, ne işe yaradığı belli değil, 235 milyon lira. Ankara'nın asli sorunları dururken, oralara para yatırdılar.”

“DİNİ SİYASETE ALET EDİNCE, İNSANLARIN GÖZÜ KÖR OLUYOR”

“İşin acı tarafı şu, bunlar muhafazakar kitleye 'çalıyor ama çalışıyor'u kabul ettiler. Maalesef bu mazur görülür hale geldi. İnancımıza göre af olmayacak tek günah kul hakkı değil midir?

Maalesef dini siyasete alet edince, insanların gözü kör oluyor. Aynı bakan, adı yolsuzlukla anılmış birisini, şampanyayı devirmiş, gözler bayılmış, tek kelime ettiğini duydunuz mu ona. Aynı kelimeye başka partiden biri deseydi Allah bilir başına ne gelirdi.”

“DÜZELEN HİÇBİR ŞEY YOK”

“İlk ay 50 milyon lira açık verecekleri belediyeden, geçmiş dönemin borcunu faiziyle ödedik. Bitmedi. Uluslararası şeffaflık ödülünü de aldık. Dünya Başkent Belediyeleri Ödülü'nü bize verdiler. Şimdi de üç koyunu güdemezler diyorlar. Demek ki üç koyun güdemezler diye bir şey yok.

Son ayda yapılan bütün iyileştirmelere rağmen düzelen hiçbir şey yok. Dolarda çift taraflı kur. Bunlar konuşulmasın diye "PKK PKK PKK". AK Parti'ye gönül vermiş fanatiklerde de bir şey var. Bir şey söylüyorsun, "Sus lan FETÖ'cü" diyor.”

“ESAD’LA ZAMANINDA GÖRÜŞÜLEYSEYDİ”

“Esad'la zamanında görüşülseydi de ülkemize bu kadar mülteci gelmeseydi iyi değil miydi?

10 parmaklarında 10 çamur, sağa sola sürüyorlar.

İktidar çaresiz kaldığı zaman hep bu tür durumlara başvuruyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediği zaman iftira, iftira, iftira.”