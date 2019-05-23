  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 23 Mayıs 2019 16:17

Mansur Yavaş'tan Ankara'da büyük tasarruf harekatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiği günden bu yana başlattığı tasarruf tedbirleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nde tasarruf için düğmeye basıldı.

Mansur Yavaş'tan Ankara'da büyük tasarruf harekatı
A+ A-

         Göreve geldiği günden itibaren tasarruf tedbirlerinin artırılmasını isteyen Başkan Yavaş, israfın önüne geçecek, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlayacak uygulamaları birer birer hayata geçiriyor.

ÖNCELİK ARAÇ TASARRUFUNDA  

         Başkan Yavaş’ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi hizmet alımları konusunda tasarruf yapılması amacıyla tüm Belediye birimleri, Genel Müdürlükler, İştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayıları azaltılmaya başlandı.

         Kamuda tasarruf dönemine örnek olacak çalışmalar her birimde teker teker devreye sokulurken, ilk etapta gereksiz makam araçları dahil diğer araçların sayısının ihtiyacı karşılayacak seviyeye düşürülmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

İLK TASARRUF ADIMINI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATTI

         Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, giderleri azaltma hedefleri doğrultusunda ilk olarak araç tasarrufu uygulamasını hayata geçirdi.

          EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49’a düşürdü.       Sadece EGO Genel Müdürlüğü’ndeki araç tasarrufuyla Büyükşehir Belediyesi’nin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması ve elde edilen gelirin Ankaralılara hizmet olarak götürülmesi planlanıyor.

          Başkan Yavaş’ın tasarruf önlemlerinin artırılması yönündeki talimatıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü’nün ardından belediyenin diğer tüm birimleri ve bağlı şirketleri de tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişleterek kısa süre içinde teker teker uygulamaya başlayacak.

ankara , mansur yavaş , ankara büyükşehir belediyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM