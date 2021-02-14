Mansur Yavaş'tan Ankara'da sevgililer günü jesti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını sürecinde toplumsal dayanışma çağrıları yaparak zor günler geçiren Başkentli esnafın yanında olmaya devam ediyor.

Pandemi döneminde birçok sektör çalışanına destek sağlayan Başkan Yavaş, son olarak çiçekçi esnafını da unutmadı. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 102 Başkentli çiçekçi esnafından 10 bin 200 adet gül satın alan Başkan Yavaş, sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtılmasını sağladı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HOŞ SÜRPRİZ

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda çiçekçi esnafına destek olmak istediklerini vurgulayan Başkan Yavaş, “Sevgi dayanışmayla güzel. Pandemide zor günler geçiren çiçekçi esnafımızdan çiçek satın alıp kahraman sağlık çalışanlarımıza hediye edeceğiz” dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle vatandaşlara seslenerek toplumsal dayanışma çağrısında da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Semtinizdeki çiçekçilerden ve hediyelik eşya satan esnafımızdan sipariş vererek sevgiyi çoğaltabilirsiniz” sözleriyle “forms.ankara.bel.tr/ cicekiler.html” adresinden sipariş verebileceklerini söyledi.

ÇİÇEKÇİ ESNAFINA CAN SUYU

Büyükşehir Belediyesi ANFA ekipleri; 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ankara Şehir, Dışkap SSK, Keçiören Araştırma, Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi Hastanesi ile Polatlı, Kazan, Kızılcahamam, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Çubuk, Kalecik, Akyurt ilçe hastanelerinin girişlerinde sağlık çalışanları başta olmak üzere hasta ve hasta yakınlarına kırmızı güller hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak, sağlık çalışanlarına dağıtılan 10 binlerce kırmızı gül çiçekçi esnafına can suyu oldu. Başkan Yavaşı’ın yaptığı jest karşısında Başkentli çiçekçi esnafı memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Veysel Ürün (Açelya Çiçekçilik): “Pandemiden dolayı işlerimiz aksadı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de böyle bir yardım sağlayan Mansur başkana tüm çiçekçi arkadaşlara verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

-Arif Çiftlikoğlu (Başkent Çiçekçilik): “Pandemi işlerimizi kötü etkiledi. Satamadığımız için çiçek alamıyoruz. Bu düşünce çok güzel zaten Mansur başkan tüm esnafı düşündüğü gibi bizleri de düşündü. Onun için minnet borçluyuz. Her esnaftan eşit alım bizi mutlu etti. Başkanıma çok teşekkür ediyorum, bu durumdan çok memnunuz.”

-Şeyma Yarar: “Pandemiden dolayı satışlarımızda çok düşüş oldu. Büyükşehir Belediyesinin büyük katkılarından çok memnunuz.”

-Hüseyin Karaman (Sevil Çiçekçilik): “Pandemiden dolayı satışlarımız bayağı düştü. İnsanlar pandemiden dolayı sokağa çıkamıyor ve bu yüzden çiçek alamıyorlar. Mansur başkanımız sağ olsun, bize çok destek oluyor, olmaya da devam ediyor. Hem kira desteği hem alım desteği bizi çok mutlu ediyor.”

MANSUR YAVAŞ YÜREKLERİ ISITTI

ANFA ekipleri tarafından dağıtılan kırmızı güllerle güne başlayan sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları yaptığı bu jest nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Asistan Doktor Hamdi Haluk Çalı: “Dışkapı Hastanesi’nde bir yıllık asistan doktorum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Başkanımız Mansur Yavaş’a böyle ince davrandığı için. 14 Şubat tabii çok önemli bir gün. Sağlık çalışanları için de önemli tüm toplum için de önemli. Bizler bugün olduğu gibi her zaman görevimizin başındayız.”

-Sağlık çalışanı Sevda Elmacı: “Pandemi nedeniyle gördüğünüz gibi zor şartlarda çalışıyoruz. Başkan Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. Bize sürpriz oldu, moral oldu. ”

-Devrim Özlem Özçelik: “Hasta danışmanıyım.Çok mutlu olduk. Bugün burada çalışmak zor ama şimdi çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz.”

-Özden Genç Özdağ: “Acilde hasta danışmanıyım. Çok mutlu olduk teşekkür ederiz Mansur Yavaş Beye.

-Muhammed Yansız: “Hemşire olarak çalışıyorum hastanede. Bu ince jest için teşekkür ederiz Mansur Beye. Bizleri düşünmesi bizi çok mutlu etti.”

-Cennet Yılmaz: “Acilde çalışıyorum. Tüm yurtta 14 Şubat’ı sevgiyle kutluyorum. Hepinize teşekkür ederim özellikle de başkanımıza.”

-Yavuz Selim Benzer: “Hastanede doktor olarak çalışıyorum. Güller için teşekkür ediyoruz Sayın Başkana. Allah razı olsun.”

-Doktor Nihal Tezel: “Uzman doktor olarak görev yapmaktayım. Başkanımız Mansur Yavaş’a desteği için çok teşekkür ediyorum. Çok nazik ve ince bir davranış.”

-Sevgi Sönmez: "Çocuk gelişim uzmanı olarak çalışıyorum. 1 senedir pandemi servisinde çalışıyorum. Sürüntü testi yapıyorum. Bir pazar günü ailemi, evimi bırakıp gelmişken bu çiçekler bizi gerçekten çok mutlu etti. Mansur başkanımızın bize verdiği değer için çok teşekkür ederiz."

-Gülbahar Mutlu: "Mansur başkanımıza bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk.”

-Gökçe Atılgan: "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Acil Servis çalışanıyım. Sevgililer Günü için Mansur başkanımızın bu ince düşüncesi için çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun."

-Berna Kayanöz: "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Acil Servis'inde çalışıyorum. Böyle bir günde, hiç beklemediğimiz bir anda Mansur Bey biz sağlık çalışanlarına çiçek göndermiş, teşekkür ederiz mutlu olduk."

-Gül Gültekin: "Mansur Başkanımız bizi böylesine bir günde düşündüğü için çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz."

-Serpil Erdoğan: "O kadar memnunuz ki; her alana yetişiyor, herkese yetişiyor."

-Nihat Kılıç: "Sağlık çalışanları olarak zor günler geçiriyoruz. Başkanımıza bizleri düşündüğü için, bizlerin yanında olduğu için ve bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ederiz."

-Fatma Özcimli: "Sayın Başkanımıza bu güzel düşüncesinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu kırmızı güller, böyle bir günde bizlere moral oldu."

-Haydar Pektaş: “Servisçi olarak görev yapıyorum. Sağ olsun, Mansur başkanımızın ekonomik olarak yardımlarını bu dönemde çok gördük. Kaynanam hasta olduğu için geldik. Mansur başkanımızın dağıttığı bu çiçekler bugünümüze bir güzellik oldu. Çok teşekkür ediyoruz.”

AŞTİ’DE SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL HATIRA PLATFORMU KURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir diğer 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi de Başkent’te veda ve kavuşma noktası olan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) seyahat eden yolculara yaptı. Her yaştan vatandaşın hatıra fotoğrafı çektirebilmesi için AŞTİ’de bir platform kuruldu.

Sevgililer Günü’ne özel hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen her yaştan çiftler kadar aileler de platforma yoğun ilgi gösterdi. Platform üzerine yerleştirilen kalpli görselin önündeki ahşap banka oturarak hatıra fotoğrafı çektiren çiftler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.