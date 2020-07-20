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  4. 20 Temmuz 2020 10:37

Mansur Yavaş'tan Ankaragücü mesajı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü'nün Süper Lig'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından yayınladığı mesajda "İmalat-ı Harbiye’nin, Cumhuriyetimizin 100. yılında hedefine ulaşacağına inanıyorum. Asırlık çınarımıza desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Mansur Yavaş'tan Ankaragücü mesajı
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Süper Lig’de küme düşen ilk takım Ankaragücü oldu. Konuğu Antalyaspor’a son dakikada Adis Jahovic’in golüyle 1-0 yenilen Ankaragücü, 29 puanda kaldı ve Süper Lig’e veda etti.

Ankaragücü’nün küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

“DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Yavaş, Ankaragücü’nün logosunun yer aldığı görsel ile şu mesajı paylaştı:

“Sezonu mali problemler ve transfer yasağı konusundaki sıkıntılara rağmen sürdürmeye çalışan Ankaragücü’müz bugün Süper Lig’e veda etti. İmalat-ı Harbiye’nin, Cumhuriyetimizin 100. yılında hedefine ulaşacağına inanıyorum. Asırlık çınarımıza desteğimiz artarak devam edecek.”

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