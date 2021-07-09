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Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bayram öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılara yeni bir müjde verdi. 

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavaş,  bayram öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

Yavaş, ''Bayram öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladık. Sosyal yardım alan 185.465 ailemizin Başkent Kart'larına 500 TL ödeme yaptık. Kart basımı süren yaklaşık 25 bin ailemize ise aynı tutarda ödeme yapacağız. İnsan onurunu koruyarak iyiliği biriktiriyoruz'' ifadelerini kullandı. 

Söz konusu paylaşım şöyle: 

Etiketler mansur yavaş destek destek paketi
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