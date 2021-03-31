Mansur Yavaş'tan Ankaralılara çağrı: ''Yeşil bir Ankara için el ele''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “YeşilinBaşkenti” kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Ankara’ya nefes olacak ve yeşil alan sayısını artıracak yeni bir kampanyayla Başkentlileri buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlardan devam eden “YeşilinBaşkenti” projesine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Kısa sürede yoğun ilgi gören kampanya ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşımla bilgilendirme yapan Yavaş, “Cumhuriyetin Başkenti’nde sizin desteklerinizle binlerce fidan yeşerecek. Siz de #YeşilinBaşkenti projemize katkıda bulunmak istiyorsanız web sitemizi ziyaret ederek kendiniz ya da sevdikleriniz için fidan satın alabilirsiniz” dedi.

5 NOKTA 50 BİN FİDANLA YEŞERECEK

Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın öncelikli olarak belirlenmiş 5 bölgesinde Türkiye tarihine önemli katkılarda bulunan isimler anısına 50 binden fazla ağaç dikimi hedeflerken, siparişi verilen fidanlar ANFA Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilecek.

Karaçam, Ladin, Meşe, Sedir ve Selvi olmak üzere 5 farklı tipte ve 100-200 cm aralığında satın alınan ağaçlar;

-Feriha Sanerk anısına-Yakacık Kırandağı (7 bin ağaç kapasiteli)

-Halil İnalcık anısına- İncek TOKİ Altı (10 bin ağaç kapasiteli)

-Nusret Suman anısına-Tahar Tepesi (11 bin ağaç kapasiteli)

-Özlem Türeci anısına-Beysukent Ceren Damar Parkı (5 bin ağaç kapasiteli)

-Sabiha Gökçen anısına- Çankaya Dikmen 4. Etap (20 bin ağaç kapasiteli) olmak üzere 5 noktaya dikilecek.

SİZİN DE BAŞKENT’TE BİR DİKİLİ AĞACINIZ OLSUN

Ankara’da hatıra ormanları oluşturarak daha çok fidanı toprakla buluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, “yesilinbaskenti.com” adresi üzerinden fidan siparişlerini almaya devam ediyor.

İnternet adresi üzerinden kampanya sonuçları anlık olarak paylaşılırken, kısa bir süre içinde satın alınan ağaç sayısı 6 bin 385’e (31 Mart 2021 tarihi itibarıyla) toplam sipariş sayısı ise 4 bin 539’a ulaştı. Kredi kartıyla internet adresi üzerinden kişinin kendi adına ya da bir başkasının adına alabileceği ağaçların dikimi yapıldıktan sonra ziyaret etmek isteyenler için konum bilgileri de ayrıca iletilecek.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR

Gelecek nesillere daha yeşil bir Ankara bırakarak, doğa ve çevre konusunda daha duyarlı çocukların yetişmesinin amaçlandığı projeyle ayrıca yerli üreticilerden alınacak fidanlar sayesinde milli ekonomiye destek sağlanması da hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ve her geçen gün daha da duyulan projeye 7’den 70’e Başkentliler de şu sözlerle tam destek verdiler:

-Samet Usul: ‘‘Yeşil Başkent projesiyle kentin belli başlı bölgelerine yapacağı ağaç dikimini destekliyorum. Parklarda altında gölgelenebileceğimiz ağaç kalmadı. Bir Ankaralı olarak böyle bir çalışmayı destekliyorum.’’

-Necati Kalkan: ‘‘Yeşilin Başkenti projesini sabah haberlerinde duymuştum. Ankara’yı yeşillendirecek bu projeyi gönülden destekliyorum ve üzerime ne düşerse yapmaya hazırım. Böylesine anlamlı bir projeyi başlatan Mansur Başkanımıza teşekkür ederim.’’

-Mehmet Murat: ‘‘Böyle bir yeşilliğe de ihtiyacımız var çünkü son zamanlarda beton yapıların sayısı çok fazla arttı. Vatandaşların özellikle de gelecek nesillerin böyle bir projeye ihtiyacı var.’’

-Mehmet Alkan: ‘‘Mansur Başkanımızın yaptığı projeleri ilgiyle takip ediyor ve destekliyoruz. Ankara’mızın yeşilliğe ihtiyacı var.’’

-Yıldız Bozkurt: ‘‘Yeşillik her zaman güzeldir, ağaç hayattır. Ankara bozkır bir memleket ve yeşillenmesi çok güzel olur.’’

-Serap Gülastı: ‘‘Ankara’mızın yeşillenmesi çok kıymetli. Böyle bir çalışma çok anlamlı ve gerekli çünkü betonlaşma artmaya başladı. Projeyi canı gönülden destekliyorum.’’

-Fatma Keklik: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Yeşil Başkent projesini destekliyorum. Ankara’da betonlaşma artmaya başladı ve yeşilliğe ihtiyacımız var. Projeye hem kendi adıma hem de çocuklarım adına bağışta bulunacağım.’’

-Zahide Taşdelen: ‘‘Projeye destek veriyor ve kendi ve çocuğum adına bağışta bulunmayı düşünüyorum.”