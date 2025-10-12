Mansur Yavaş'tan Ankara'nın Başkent oluşunun 102. yılı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Başkent oluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Milli egemenliğimizin simge şehri Ankara’nın başkent oluşunun 102. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

13 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Ankara’nın başkent oluşu sadece bir coğrafi tercih değil, bağımsızlık mücadelemizin de bir simgesidir. Milli Mücadele döneminde hürriyet ve bağımsızlığın merkezi hâline gelmiş olan Ankara’mız, Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede sayısız olaya şahit olmuştur. Bu nedenle tarih boyunca Ankara, önemli bir merkez hâline gelmiştir.

Bugün Ankara, sadece idari bir başkent değil; çağdaş şehircilik anlayışıyla dünyanın önde gelen başkentlerinden biridir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhuriyet’in başkenti Ankara’ya karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Cumhuriyete yakışır çalışmalar yaparak yeşil alanlarımızı koruyor, geliştiriyor; altyapı projelerimizle Ankara’yı daha yaşanabilir bir şehir hâline getiriyoruz. Bu hizmetlerimizi sürdürürken, sunduğumuz çeşitli sosyal desteklerle de hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Ankara’nın başkent ilan edilmesinin 102. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bu tarihi günde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.