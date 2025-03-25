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Mansur Yavaş'tan ''anneye küfür'' tepkisi

Mansur Yavaş'tan ''anneye küfür'' tepkisi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de bir grubun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine küfür etmesine tepki gösterdi. Yavaş, ''Kim olursa olsun, bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez'' dedi.

İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan ağır hakaretler büyük tepki çekti. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasetimizi de itirazımızı da ahlaklı ve seviyeli bir dille yapmalıyız. Kim olursa olsun, bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez. Bu tarz çirkinlikleri yapanlar hak arayanları temsil edemez. Fikirlerini ifade etmek herkesin en doğal hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken sınırlar aşılır, hakaret edilir, hele ki bir annenin aziz hatırasına saygısızlık yapılırsa, bunun adı artık protesto değil, açık bir seviyesizlik olur. Bu çirkin sözleri bahane ederek, milyonların haklı itirazını gölgelemeye çalışmak kimseye yakışmaz" ifadelerini kullandı. 

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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