Mansur Yavaş'tan atanamayan öğretmenlere müjde

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim verilmesinin, vaatlerinden biri olduğunu ifade etti.

Yavaş, ilk adım olarak Kutludüğün Mahallesi’nde 6 bin 553 öğrencinin belediye otobüsü ücretlerinin kendileri tarafından karşılanacağını, 1632 öğrencinin de servisle okula ücretsiz götürüleceğini ifade etti.

Belediye başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonraki aşamalarda onların eğitimine destek olmak için dersler aldırmaya başlayacağız. Burada ise atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz.”

400 bin öğretmen atanmayı bekliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre Eylül 2019 itibariyle kamuda 938 bin 327 öğretmen bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen mayısta, öğretmenlerin 770 bin 427’sinin kadrolu olduğunu belirtirken 92 bin 165 açık bulunduğunu ifade etmişti. Yine bakanlık verilerine göre 400 bine yakın öğretmen adayı atanmayı bekliyor.