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Mansur Yavaş'tan Bakan Tekin'e: ''Bari gölge etmeyin, engel olmayın, karalamayın''

Mansur Yavaş'tan Bakan Tekin'e: ''Bari gölge etmeyin, engel olmayın, karalamayın''
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, ''Cumhuriyetimizin en büyük fazileti olan fırsat eşitliğini yaratamamışsınız, fırsat eşitliği adına sosyal destek alan ailelere destek oluyoruz. Bari gölge etmeyin, engel olmayın, karalamayın'' ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslendi. 

Yavaş ‘Toplu hücum devam ediyor’ diyerek başladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanı Sayın @Yusuf__Tekin "CHP'li belediyeler konsere harcadığı paraları getirsin, verelim." demiş. 

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan uygulamalarımız ve projelerimiz ile tüm dünyaya örnek oluyoruz.

Bir kaçını sıralayalım da belki siz de örnek almak istersiniz.

KIRTASİYE DESTEĞİ: Her yıl ortalama 160 BİN öğrencimize toplam 254 MİLYON 648 BİN 650 TL 

OKUL SERVİSİ DESTEĞİ: İlkokul çağında okullarına servis ile giden 9 BİN 780 çocuğumuzun servis ücretlerini ödüyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 135 MİLYON 402 BİN 271

ABONMAN DESTEĞİ: Orta okul ve lise çağındaki yaklaşık 50 BİN çocuğumuz için aylık düzenli olarak 100 biniş Abonman desteği sağlıyoruz.

KANTİN DESTEĞİ: İlkokula giden 18 BİN 876 çocuğumuza her ay düzenli olarak kantin desteği yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 112 MİLYON 672 BİN 860 TL 

SINAV DESTEĞİ: YKS, KPSS, LGS gibi sınavlar için 50 BİN 697 öğrencimize yol ve yemek paraları ile birlikte bu güne kadar toplam 18 MİLYON 812 BİN TL ödeme yaptık. 

Okulların önünde öğrencilerimize çorba dağıtmak istiyoruz, bazı okullar İZİN VERMİYOR!

Okullarda hijyen sorunu var temizlemek istiyoruz; YAPTIRMIYORSUNUZ!

Cumhuriyetimizin en büyük fazileti olan fırsat eşitliğini yaratamamışsınız, fırsat eşitliği adına sosyal destek alan ailelere destek oluyoruz. Bari GÖLGE ETMEYİN, ENGEL OLMAYIN, KARALAMAYIN."

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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