Mansur Yavaş'tan Başkent'in değerlendine sahip çıkalım çağrısı

Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen “2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkentimiz merkez olmak üzere tüm Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünlerin Anadolu’dan dünyaya açılması için bu zirvede kolları sıvadık” dedi.

ATO Congresium’da gerçekleştirilen zirvenin son gününde stantları da gezen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yerel Yönetimlerin Coğrafi İşaretlerin Korunmasındaki Rolü” konulu panelin açılış konuşmasını da yaptı.

BAŞKAN YAVAŞ: “COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLERLE KÜLTÜRÜMÜZÜ TARİHE YAZDIRIYORUZ”

Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte panele katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeciliğe sadece seçilmiş bir kişi, bir dönem olarak bakmadıklarını ifade ederek, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşırken ‘Biz nasıl katkı sunarız?’ ‘Nasıl fayda sağlarız?’ şeklinde değerlendiriyoruz. Başkentimize, Ankaralı hemşehrilerimize fayda sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Toplumun tüm paydaşlarına Ankara’nın tarihi ve kültürel değerleri ile yöresel lezzetlerine sahip çıkma çağrısı yapan Başkan Yavaş, Beypazarı belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin çalışmaları görsellerle anlattı.

Ankara’da 12 coğrafi işaretli ürün olduğunu, birçoğu için de tescil almakta gecikildiğine dikkat çeken Başkan Yavaş, çok daha fazla ürün olduğunu ve bu ürünleri öncelikle Ankara’da daha sonra da tüm dünyada tanıtacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Ülkemizin üretimine, istihdamına, tanıtımına, turizmine nasıl katkı sağlayabiliriz dedik ve kolları sıvadık. Biz 81 ilimizin kültürünün tanıtılmasını istiyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde önce Ankara’da sonra da dünyada kültürümüz tanınacak. Aslında bizler coğrafi ürünleri tescillendirirken, kültürümüzü de dünyaya tanıtarak tarihe yazdırıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği bir Ankara hedefine ulaşmak için çaba harcıyoruz. Ankara’yı tüm Başkentler arasında adı geçen, tanınan ve turistlerin ziyaret ettiği bir Başkent haline getirmeye çalışacağız.”

“BEYPAZARI KURUSU İSKOÇ BİSKÜVİSİNE RAKİP OLABİLİR”

3 bin 500 kişilik salonda coğrafi işaretli Beypazarı Kurusu’nun parmak büyüklüğünde, un, süt ve yağdan üretildiğini ve çok lezzetli olduğunu anlatan Başkan Yavaş, İsveç Bisküvisine rakip olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Taş fırınlarda pişiriliyor. 1 sene saklanabiliyor. Önceden sadece Beypazarı’nda üretilen ve tüketilen bir yiyecek iken şimdi tüm Türkiye Beypazarı kurusunu biliyor. Eğer biz bu ürünümüze AB tescili de alabilirsek tüm dünya Beypazarı kurusunu bilecek. Böylece Dünya bisküvi pazarındaki en pahalı ürünlerden birisi olan İskoç bisküvisine rakip olabilecek.”

“DÜNYADAKİ 10 BİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜN 446’SI TÜRKİYE’DEN”

Türkiye’nin yöresel ve geleneksel ürünlerinin yerel yönetimlerce korunmasının önemini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Dünyada sayısı 10 bini bulan coğrafi işaretli ürünün pazar büyüklüğünün 200 milyar dolar, Avrupa’da ise bin 610 ürünün 80 milyar avro pazar değeri olduğu belirtiliyor” dedi.

Türkiye’de 446, Ankara’da 12 coğrafi işaret tescilli ürün bulunduğunu ifade eden Başkan Yavaş, coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye sağladığı katkıyı örneklerle anlattı:

“Bu ürünlerin AB tescili alarak dünya piyasalarına açıldığında ihracata 20 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. 3 ürünümüzün AB tescili bulunuyor: Malatya kayısısı, Aydın inciri, Antep baklavası. 9-15 ürünümüz ise AB tescili için başvuru aşamasında bulunuyor. Bunlar; Antakya Künefesi, Giresun Tombul Fındığı, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Antep Lahmacunu, Bayramiç Beyazı, Milas Zeytinyağı, Antep Fıstığı, Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu, Taşköprü Sarımsağı, Aydın Kestanesi, İnegöl Köfte, Afyon Sucuğu, Afyon Pastırmasıdır.”

BAŞKENT’TE 12 TESCİLLİ ÜRÜN VAR

Ankara Döneri,

Ankara Erkeç Pastırması,

Ankara Simidi,

Ankara Tava,

Beypazarı Kurusu,

Çubuk Agat Taşı: Dünya piyasasında ton başına fiyatı 5 bin dolar

Çubuk Turşusu: Türkiye, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri, Dubai, Katar, Bahreyn gibi ülkelere ihraç ediliyor

Gölbaşı Sevgi Çiçeği: Dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişiyor

Kalecik Karası Üzümü: Fransa’nın Bordo bölgesi üzümlerine rakip olabilecek nitelikte bir üzüm çeşidi

Kızılcahamam Bazlaması,

Nallıhan İğne Oyası: İğne oyası takılar, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere’nin aralarında olduğu 21 ülkeye ihraç ediliyor

Nallıhan Örtmesi

BAŞKAN YAVAŞ STANTLARI TEK TEK GEZDİ

Zirveye katılan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi standında ikram edilen Toyga Çorbası ile keçi sütlü dondurmayı da vatandaşlara ikram etti.

Tüm stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi alan Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konserini de dinledi.