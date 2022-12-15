Mansur Yavaş'tan başkentlilere Ankapark toplantısı daveti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapımı 801 milyon dolara mal olan ve 3 yıllık hukuki mücadelenin ardından temmuz ayında ABB’ye devredilen ANKAPARK’ın geleceğinin belirlenmesi amacıyla “ANKAPARK Bilgilendirme ve Fikir Alışverişi Toplantısı” düzenleyecek. Başkan Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla Başkentlileri toplantıya davet ederken katılmak isteyen Ankaralıların, https://forms.ankara.bel.tr/ankaparktoplanti adresindeki formu doldurmaları gerekiyor.

Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKAPARK’ın geleceğini Başkentlilerle birlikte belirliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapımı 801 milyon dolara mal olan ve 3 yıllık hukuki mücadelenin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde ABB’ye devredilen ANKAPARK’ın geleceğinin belirlenmesi amacıyla “ANKAPARK Bilgilendirme ve Fikir Alışverişi Toplantısı” düzenleyecek.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla Başkentlileri toplantıya davet eden Başkan Mansur Yavaş, “Belediyemize devri için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK’ın mevcut durumunun tespitinde son aşamaya geldik. ANKAPARK projesine gelen önerilerin değerlendirilmesi üzerine yapacağımız toplantımıza katılımlarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ANKAPARK Bilgilendirme ve Fikir Alışverişi Toplantısı”na katılmak isteyen Ankaralıların https://forms.ankara.bel.tr/ankaparktoplanti adresindeki formu doldurmaları gerekiyor. Toplantının tarih, saat ve etkinlik alanı ise başvurulara göre belirlenecek ve vatandaşlara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak.

ANKETE 74 BİN 209 ADET ÖNERİ GELDİ

Devralınmasının ardından ABB tarafından vatandaşlara, “Sizce ANKAPARK nasıl değerlendirilmeli” diye sorulmuştu.

Toplantı başvurularının yapıldığı https://forms.ankara.bel.tr/ankaparktoplanti adresinde anketin sonuçlarına da yer verildi. 74 bin 209 adet öneri geldiği ankete göre, vatandaşlar en çok ANKAPARK’ın yeşil alan olarak kullanılmasını talep ederken, hayvanat bahçesi, Atatürk Orman Çiftliği, spor-yürüyüş alanı ve eğlence alanı olması yönünde de öneriler geldi. Ayrıca Başkentliler, ANKAPARK’a girişlerin ücretsiz olmasını talep etti.