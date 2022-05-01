Mansur Yavaş'tan Bayram mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yayınladığı bir mesajla Ramazan Bayramı'nın kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yayınladığı bir mesajla Ramazan Bayramı'nın kutladı.

İşte o mesaj:

“Sevgili ailem,

Mübarek Ramazan ayının ardından bir bayrama daha sizlerle birlikte erişmenin mutluluğunu yaşıyorum. Aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, Ankara’mız, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara ve tükenmek bilmeyen yaşama sevincine vesile olmasını diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Ramazan Bayramı öncesinde Başkent’in cadde ve bulvarlarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdik. Merkez ve ilçelerdeki mezarlıklarımızda da temizlik çalışmalarını tamamladık. Bayram alışverişlerinin sağlıklı ve huzurla gerçekleşmesi için Zabıta ekiplerimizin gıda denetimlerini sıklaştırdık.

Başkent 153, ASKİ, EGO ve Ankara Zabıtası başta olmak üzere Belediyemizin birçok birimiyle bayram boyunca 24 saat esasına göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz. EGO otobüslerimiz, metro, ANKARAY ve teleferik seferlerimiz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bayram tatili nedeniyle Ankara’dan ayrılacak ya da Ankara’ya gelecek tüm vatandaşlarımız için AŞTİ’de güvenlik önlemlerimizi artırdık. Dileyen tüm şehit yakınlarımız ise Başkent 153 Çağrı Merkezimizden araç talep ederek şehitlik ziyaretinde bulunabilecek. İtfaiye ekiplerimiz ile ANFA Güvenlik personelimiz ise olası sorunlara müdahale etmek üzere 24 saat görevlerinin başında olacak.

Bu vesileyle, şehit yakınlarımızın, kahraman gazilerimizin, geleceğimizin ışığı evlatlarımızın, elleri öpülesi büyüklerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”