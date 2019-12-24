Mansur Yavaş'tan 'belediyeye kayyum mu atanacak' sorusuna yanıt

CHP eski milletvekili ve iş insanı Sinan Aygün 'Benden 25 milyon TL rüşvet istediler' diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a iftira atmıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında, Mansur Yavaş'la bu konuya ilişkin yaptığı konuşmayı aktardı.

Yavaş, Selvi'nin belediyeye kayyum mu atanacak sorusuna, "Bunu yaydılar. Hayır, benim böyle bir endişem yok. Yaydılar özellikle. Çünkü seçildiğimden beri bazı çevreler yayıyorlar kendi kendilerine. Seçimin bittiğinden hâlâ haberleri yok." diyerek cevap verdi.

Yavaş ayrıca Selvi'ye yaptığı açıklamada Sinan Aygün ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaştı:

Abdulkadir Selvi: Belediye meclis üyeleri sizin talimatınızla mı Sinan Aygün ile görüştü?

Mansur Yavaş: Hayır, Sinan Aygün ile görüşme değil, Sibel Aygün. Meclis üyesi zaten sık sık ziyaret eder, bunlar eskiden beri meclis üyesi oldukları için. O gün yine aynı şekilde ziyarete gitmişler. Hatta tahmin ediyorum, Sibel Hanım kendi davet etmiş. Çünkü dönüşte de orada Sinan Aygün bana küfür etmeye başlayınca rahatsız olmuşlar, çıkmışlar. Sibel Aygün getirmiş ve aynı araçla da dönmüşler zaten.

Size küfür mü ediyor?

Küfür etmiş. Ondan sonra ‘Ben’ demiş ‘Recep Tayyip Erdoğan’la uğraştım, Melih ile uğraştım, Mansur kim oluyor’ demiş.