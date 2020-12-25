Mansur Yavaş'tan bir destek de ÖHO ve ÖTA'lara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere tüm toplum kesimlerine zor zamanlarında destek olmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinde vatandaşlar kadar esnafı da yalnız bırakmayarak sosyal belediyecilik anlayışıyla destek projelerini hayata geçiren Başkan Yavaş, çeşitli meslek grubu çalışanları ile iş yerlerini kapatan ya da işleri azalan esnafı da unutmuyor.

Ankara’da sosyal dayanışma kampanyaları başlatarak tüm Türkiye’ye örnek olan Başkan Yavaş, daha önce nakliyecilere, kağıt toplayıcılarına, taksicilere ve servisçilere gelir desteği verilmesini sağlarken şimdi de Başkent’te toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ile Özel Toplu Taşıma Araçlarına (ÖTA) nakdi yardımda bulundu.

ÖTA’LARA VE ÖHO’LARA ÜÇ AYLIK ÖDEME

Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar sonrasında ilk üç aylık dönemin ödemesi yapılırken, nakdi yardım kapsamında merkezde hizmet veren 614 Özel Halk Otobüsü’ne (ÖHO) günlük 400 TL, çevre ilçelerde hizmet veren bin 236 Özel Toplu Taşıma Aracı’na (ÖTA) ise günlük 120 TL nakdi destek yardımı yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yolcu sayıları azaldığı için gelirleri düşen ve daha önce akaryakıt desteği sağlanan ÖHO ve ÖTA’lara, 21 Aralık 2020 tarihinde yaklaşık 10 milyon TL nakdi yardım desteği sağlanmış oldu.

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

18 Temmuz-18 Ekim tarihlerini kapsayan nakdi yardımı almaya başlayan ÖHO ve ÖTA’lar, Başkan Yavaş’a teşekkür mesajlarını ilettiler.

Ankara Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Son derece zor günler geçiren esnafımıza, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir desteği verilmeye başlandı. Can suyu olan ödemelerin yapılmasını sağlayan ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, grup başkan vekillerimiz ve meclis üyelerimize teşekkür ederiz” denildi.