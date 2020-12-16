Mansur Yavaş'tan bir destek de servisçi esnafına

Başkent’teki esnaf odaları ve sektör temsilcileri ile 29 Kasım’da bir araya gelen Başkan Yavaş, “Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Yakınınızda değil yanınızdayız. Çare olacağız” dedi. Esnaf ve çalışanların sorunlarını dinleyen Başkan Yavaş, zor günler geçiren servisçi esnafına destek olunması için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığını görevlendirdi. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile yapılan anlaşmayla servis araçları günlük 450 TL’den kiralanırken, bu araçlar bir ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını taşıyarak ulaştırma hizmeti verecek.

Zor günlerinde vatandaş kadar esnafın da yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan meslek gruplarına destek olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde iş yerleri kapanan esnaf odaları ve sektör temsilcileriyle 29 Kasım 2020 tarihinde bir araya gelen Başkan Yavaş, “Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Yakınınızda değil yanınızdayız. Çare olacağız” dedi ve harekete geçti. Önce çeşitli meslek gruplarından 11 bin 385 kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayarak nakdi yardım sağlayan Başkan Yavaş şimdi de servisçi esnafına nefes aldıracak destek projesini hayata geçirdi.

SERVİSÇİ ESNAFININ ARAÇLARI BİR AY BOYUNCA GÜNLÜK OLARAK KİRALANDI

Sektörlerin yaşadığı mağduriyeti en aza indirmek için dayanışma çalışmalarına imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nı görevlendirerek servisçi esnafına destek olunmasını istedi.

Son olarak Mayıs ayında servisçilere nakdi yardım sağlayan Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması nedeniyle iş kaybına uğrayan servisçi esnafına destek olmak amacıyla Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile 29 Kasım tarihindeki toplantıdan sonra anlaşma imzalayarak, odaya bağlı araçlardan ilk etapta 28 servis aracını bir ay boyunca günlük 450 TL’den kiraladı.

EKMEK TEKNELERİ ÇALIŞACAK OLAN SERVİSÇİ ESNAFI 135 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞACAK

Ankara’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan nohut, konserve kavurma ve 300 TL’lik alışveriş kartları için taşıma hizmeti verecek olan servisçiler BELSO Soğuk Hava Deposu’nda muhafaza edilen sosyal yardım paketlerini teslim aldılar.

Bir ay boyunca hizmet verecek olan servisçi esnafı kent genelinde yaşayan 135 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, ihtiyaçlarını dağıtacak. Bu destek sayesinde hem servisçi esnafının pandemi sürecinde ekonomik yönden rahatlayacağını hem de ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara genelinde yaşayan 163 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza alışveriş kartı, kavurma ve nohuttan oluşan sosyal yardımlarımıza devam ediyoruz. Pandemi döneminde hayatları zorlaşan vatandaşlarımıza bir nebze olsun kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Alışveriş kartı, kavurma ve nohuttan oluşan sosyal yardımlarımızı, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile yaptığımız sözleşmeyle 1 ay boyunca merkez ilçelerde yaşayan 135 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımızla buluşturacağız."

SERVİSÇİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Okulların kapanmasıyla iş ve gelir kaybı yaşayan özellikle okul servisçileri, Başkan Yavaş'a başlattığı destek projeleri için şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Turgay Yazbahar (Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Denetim Kurulu Üyesi): “Pandemi süreci boyunca Büyükşehir Belediyesi bize olan desteğini hiç çekmedi. Sürekli dezenfektan ve maske yardımı olsun, ücretsiz şeffaf kabin olsun hep destek verdi. İşlerini yapamayan bin 255 servisçi esnafımıza 500 TL nakit destek yardımı sağladı. Sosyal projelerde kullanılmak üzere yatan arabalarımıza iş verdi, ekmek verdi. Biz pandemi sürecinde Mansur Yavaş'ın desteğini çektiğini hiç görmedik. Biz her sene 31 Aralık’ta Servis Uygunluk belgesi alıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisinden karar geçirerek bu hizmeti yarı fiyatını ödememizi de sağlayan Başkan Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz.”

-İsmail Solmaz (Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi): “Pandemi döneminde servis şoförlerimiz işsiz kaldı. Okulların kapanmasıyla esnafımız kontak kapatmak zorunda kaldı. Borçlarımızı ödeyemedik ya da günü geldiğinde başka şeyler satarak borçlarımızı ödeyebildik. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda bize yardımcı oldu. Bütün işsiz, boşta kalan servis araçlarımıza iş imkanı sağladı. Pandemi sürecinde böyle bir desteğin devam etmesi güzel oldu bizim için. Bir yaraya merhem oldu. Başkan Yavaş'a ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.”

-Sefa Akça (Servisçi Esnafı): “Pandemi döneminde işsiz kaldık. Allah razı olsun bir iş verdi bize. Biz de geçici olarak bu işi yapıyoruz. Mansur Başkana çok teşekkür ediyoruz.”

-İlhan Gülcan (Servisçi Esnafı): “Belediye Başkanımıza bize verdiği bu fırsattan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu zor dönemde bize yardımcı olduğu için Allah razı olsun.”