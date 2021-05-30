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Mansur Yavaş'tan bir müjde daha: KPSS ücretlerini Belediye ödeyecek

Mansur Yavaş'tan bir müjde daha: KPSS ücretlerini Belediye ödeyecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de bu ailelere mensup kişiler ile çocuklarından Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eğitimde eşitlik ilkesi doğrultusunda gençlere eğitim desteği vermeyi sürdürüyor.

Uzaktan eğitim alan çocukların yararlanması için 918 mahalleye ücretsiz internet ile sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına 6 ay boyunca 10 GB ücretsiz mobil internet desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi daha sonra da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının YKS ücretlerini karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi şimdi de pandemi nedeniyle artan ekonomik sıkıntılar üzerine bu ailelere mensup olanlardan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceklerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Sınavlara hazırlanan ve sınav ücretlerini vermekte zorlanan Başkentli gençlere ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Yavaş, geçtiğimiz aylarda da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girenlerin ücretlerini karşılayarak eğitim alanında da iyilik hareketini sürdürdü.

“SOSYAL YARDIM ALAN AİLE SAYISI 203 BİNİ BULDU”

Sosyal medya hesapları üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerden 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacakları müjdesini veren Başkan Yavaş, bu müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

Pandeminin neden olduğu ekonomik faciayla birlikte sosyal yardım alan ailelerin sayısı 203 bini buldu. Mağduriyet yaşayan Ankaralıların dertlerine çare olmak adına sosyal yardım alıp KPSS'ye başvuran ihtiyaç sahiplerinin sınav ücretlerini karşılıyoruz.

Paylaşımında “geleceğiniz için buradayız” diyen Yavaş, bu imkandan yararlanmak isteyenlerin “forms.ankara.bel.tr/kpss2021” adresi üzerinden 9 Haziran 2021 saat 18.00'a kadar başvurabileceklerini söyledi.

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
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