  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 20 Mayıs 2020 09:29

Mansur Yavaş'tan cami açıklaması

Korona virüse yönelik tedbirler kapsamında kapatılan camilerin 29 Mayıs itibarıyla açılacağının duyurulmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yavaş, camilerin dezenfekte edileceğini ve maske dağıtılacağını duyurdu.

Mansur Yavaş'tan cami açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan camilerin belirli sınırlandırmalar ve koşullarla ibadete açılacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından camilerin dezenfekte edilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından camilerde yapılacak çalışmaları aktardı. 

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle oldu:

Sevgili Ankaralılar; Cuma gününden itibaren bazı camilerin açılacağı açıklamasına binaen camilerimizde dezenfekte işlemleri başlayacaktır.

Camilerimizde maske dağıtımlarımız gerçekleşecek olup halk sağlığını korumak için tüm gerekli önlemler alınacaktır.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ankara büyükşehir belediyesi , mansur yavaş , abb
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM