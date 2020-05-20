Mansur Yavaş'tan cami açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan camilerin belirli sınırlandırmalar ve koşullarla ibadete açılacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından camilerin dezenfekte edilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından camilerde yapılacak çalışmaları aktardı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle oldu:

Sevgili Ankaralılar; Cuma gününden itibaren bazı camilerin açılacağı açıklamasına binaen camilerimizde dezenfekte işlemleri başlayacaktır.

Camilerimizde maske dağıtımlarımız gerçekleşecek olup halk sağlığını korumak için tüm gerekli önlemler alınacaktır.