Mansur Yavaş'tan çiftçiye müjde: Türkiye'nin bu yılki en büyük tohum desteği başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ''En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek'' diyerek Başkent’te başlattığı kırsal kalkınma hamlesi hız kesmeden devam ediyor. 25 ilçede 17 bin 270 çiftçiye buğday ve arpa tohumu dağıtacaklarını açıklayan Yavaş, ''Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz.'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş her platformda “En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” sözleriyle dile getirdiği hizmet odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kırsal kalkınmayı önceleyen projelere öncelik veriyor.

Kırsal kalkınmayı güçlendirerek kent ekonomisini canlandırmayı ve yerli üretimi artırmayı hedefleyen Yavaş, sağladığı kırsal desteklerle Başkentli çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Eylül ayında sosyal medya hesapları üzerinden çiftçilere duyurduğu buğday ve arpa tohumu desteği sözünü yerine getiren Yavaş, 17 bin 270 çiftçiye toplam 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacaklarını açıkladı.

REKOR DESTEK

Daha önce “Kuraklık ve dolu yağışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için çalışıyoruz” diyen Yavaş, her koşulda çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yeni paylaşımla çiftçilere şu sözlerle seslendi:

“Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz. Bizim desteklerimiz çiftçilerimizin emekleriyle buluştukça hem üreticimiz hem da Ankara’mız kazanacak.”

Yüzde 90’ı hibe yüzde 10’u çiftçi katkı paylı buğday ve arpa tohumu desteğine rekor başvuru üzerine dağıtım sürecini başlatan Kırsal Kalkınma Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye’nin bu yılki en büyük tohum desteğini de sağlamış olacak.

TOPLAM 17 BİN 270 ÇİFTÇİ EKONOMİK YÖNDEN RAHATLAYACAK

Buğday ve arpa tohumu dağıtımına ilk olarak Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu desteğinde bulunulacak.

Toplam 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton arpa ve buğday tohumu dağıtımı yapacaklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Şube Müdürü Gülhan Emiroğlu, arpa ve buğday tohumu desteği ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Şereflikoçhisar’dan buğday ve arpa tohumu desteğimizi başlattık. Ankara’da 9 bin ton buğday, 3 bin ton da arpa tohumu dağıtacağız. 10 bin 911 çiftçimize buğday, 6 bin 359 çiftçimize ise arpa tohumu desteği sağlayacağız. Şereflikoçhisar’da 820 çiftçi 666 bin 700 kilogram buğday, 320 çiftçi de 157 bin 500 kilogram arpa tohumunu aldı. İlçelerimizde dağıtımlarımız devam edecek.”

DESTEK SAYESİNDE ANKARA’DA 567 BİN 420 DEKARLIK ALAN EKİLECEK

Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği arpa ve buğday tohumu desteği sayesinde Başkent’te 567 bin 420 dekarlık alanda ekim yapılacak.

Başkent’te tarımsal üretimi teşvik eden desteklerden yararlanan çiftçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Özal Arıkan: ‘‘Devletimizden görmediğimiz desteği Büyükşehir Belediyesinden gördük. Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.’’

-Kasım Çardak: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere vermiş olduğu destekler çok önemli. Bugün de arpa ve buğday tohumu desteğinden faydalandık. Başkanımızın sayesinde paralı alacağımız tohumları parasız alıyoruz.’’

-Halit Aktaş: ‘‘Çiftçiler çok zor durumda bu yardımlar bize ilaç gibi geliyor. Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu desteklerden çok memnunuz.’’

-Selahattin Atak: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz sene başlattığı tohum desteklerinden dolayı başta Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.’’

-Hasan Koçyiğit: ‘‘Çiftçilerin yanında olan kuraklık döneminde bizlere arpa ve buğday dağıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’

-Fatih Turan: ‘‘Kuraklık döneminde büyük sıkıntılar yaşadık. Başkanımız sağ olsun bizlere yardım etti.’’

-Güner Mutlu: ‘‘Başkanımız Mansur Yavaş çiftçileri hiçbir zaman unutmadı ve bize hep yardım etti Allah ondan razı olsun.’’

-Ercan Doğan: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın hizmetlerinden çok memnunuz. Ben nohut, mercimek ve mısır tohumu desteğinden de faydalandım.’’

-Turcan Ekinci: ‘‘Şereflikoçhisar’da çiftçilik yapıyorum. Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yapmış olduğu tohum desteklerinden çok memnunuz. Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun çünkü çiftçilerimizin üzerinden büyük bir yük alıyor.’’

Başkent genelinde 25 ilçede 30 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek buğday ve arpa tohumu desteği dağıtım adresleri ve tarihleri şöyle: