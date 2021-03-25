Mansur Yavaş'tan ''Cumhurbaşkanlığı'' paylaşımına ''Silmenizi rica ederim'' yanıtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter üzerinden "Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Mansur Yavaş oturacak" şeklinde paylaşım yapan bir takipçisini uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter üzerinden paylaşım yapan bir takipçisini uyararak paylaşımını silmesini istedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan "Chatham House'un 2023 öngörüsü: Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda "Mansur Yavaş" oturacak..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşımı alıntılayan Yavaş, "Chatham House'un böyle bir açıklaması olmamıştır, paylaşımı silmenizi rica ediyorum. Bizim tek derdimiz, görev süremizin son dakikasına kadar Ankaralı'ya en iyi şekilde hizmet etmek. Görevimizin bilinciyle, ilkelerimizden şaşmadan vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.