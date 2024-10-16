Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Bayramı için özel sergi: ''Hayatımız Cumhuriyet''

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlanıyor. Sosyal medyada yayınladığı mesajla tüm Türkiye’yi bu coşku ve heyecana ortak olmaya davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''En büyük bayramınızı anlatan ‘Cumhuriyet ve Sen’ temalı fotoğraflarınızı bizlerle paylaşın, hazırlayacağımız ‘Hayatımız Cumhuriyet’ fotoğraf sergisi ve dijital medya filminde gelin hep birlikte olalım'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. yılını Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bugün En Büyük Bayramdır” sözünden esinlenerek coşku ve heyecanla kutlayacak.

26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinden gönderilecek “Cumhuriyet ve Sen” temalı fotoğraflarla, “Hayatımız Cumhuriyet” konulu bir fotoğraf sergisi ve dijital medya filmi oluşturulacak. Vatandaşlar fotoğraflarını https://www.mansuryavas.com. tr/cumhuriyetvesen/ adresine gönderebilecek.

“101 YIL SONRA DA AYNI HEYECANI TÜM TÜRKİYE’DE HİSSEDİYORUZ”

Cumhuriyet’in ilan edildiği ve kuvvet bulduğu Başkent Ankara, bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının odak noktası olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim’in 101. yılını, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilham aldığı etkinliklerle dört gün boyunca kutlayacak. 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde, 1924 yılında yapılan ilk resmi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının heyecanı canlandırılacak.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bugün En Büyük Bayramdır. Kutlu Olsun!” sözünden ilham alarak bu yıl da aynı coşkuyu tüm Türkiye’de hissettirmeye çalıştıklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, etkinlikler kapsamında tüm Türkiye’den gönderilecek “Cumhuriyet ve Sen” temalı fotoğraflarla oluşturulacak “Hayatımız Cumhuriyet” konulu fotoğraf sergisi ve dijital medya filmine ilişkin şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük armağanı, ‘En Büyük Bayram’ diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’imizin yıldönümünü için, bu yıl da çok büyük bir coşku içindeyiz. 29 Ekim 1923’te ilk olarak Ankara’da yankılanan ve ertesi sabah, kadın, erkek, genç, yaşlı ellerinde bayraklarla ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyerek candan, samimi kutlamalar yapan büyük Türk Milleti’nin o kenetlenmiş ruhunu, 101 yıl sonra da aynı heyecanla tüm Türkiye’de hissediyoruz. Edirne’den, Kars’a, Sinop’tan, Hatay’a 81 ilimizden sizlerin bu coşkusunu Cumhuriyet’imizin doğduğu, kuvvet bulduğu Türkiye’mizin kalbi Ankara’da sizlerle birlikte taçlandırmak istiyoruz. Cumhuriyet’in değerlerini, asırlık kazanımlarını sizin ‘En Büyük Bayram’ınızı anlatan ‘Cumhuriyet ve Sen’ temalı fotoğraflarınızı bizlerle paylaşın, hazırlayacağımız ‘Hayatımız Cumhuriyet’ fotoğraf sergisi ve dijital medya filminde gelin hep birlikte olalım.”