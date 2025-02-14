  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a ''çamur'' yanıtı

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a ''çamur'' yanıtı

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a ''çamur'' yanıtı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor'' sözlerine yanıt verdi. Yavaş, ''Elbette sokaklarımız bazen çamur da olabilir; bazı eksikliklerimizde. Ama bizim yönetim anlayışımız tertemiz: Şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve aynı zamanda da sosyal ve üretken belediyeciliktir.'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor" açıklamasına yanıt verdi.

Yavaş, "Biz Ankara’da belediyeciliği polemikle değil, hizmetle yapıyoruz. Elbette sokaklarımız bazen çamur da olabilir bazı eksikliklerimiz de. Ama bizim yönetim anlayışımız tertemiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

ABB Başkanı Yavaş, Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan’a yaptığı 3 günlük ziyaretin ardından uçakta gazetecilere yaptığı "Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor. Sokaklar sahipsiz köpeklerden geçilmiyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Orada da aynı durum söz konusu. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde koşuyor" açıklamasına tepki gösterdi.

"YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ TERTEMİZ"

Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Biz Ankara’da belediyeciliği polemikle değil, hizmetle yapıyoruz. Elbette sokaklarımız bazen çamur da olabilir; bazı eksikliklerimizde. Ama bizim yönetim anlayışımız tertemiz: Şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve aynı zamanda da sosyal ve üretken belediyeciliktir. Ankaralıların güvenini yüzde 60’ın üzerinde almış bir belediye olarak, algılarla değil, icraatlarımızla konuşuyoruz. Bizim tek dayanağımız halkın iradesidir, tek hesabını verdiğimiz makam da Ankaralıların vicdanıdır."

 

Etiketler recep tayyip erdoğan ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Daha fenası geliyor: İstanbul bu sefer kara gömülecek Daha fenası geliyor: İstanbul bu sefer kara gömülecek Kış bitti sanmayın! Daha da kötüsü ediyor... Çok sayıda ilimizde yeniden kar alarmı verildi! Kış bitti sanmayın! Daha da kötüsü ediyor... Çok sayıda ilimizde yeniden kar alarmı verildi! Hadise'nin ''En kötü dizi'' Esas Oğlan'dan kazancı dudak uçuklattı Hadise'nin ''En kötü dizi'' Esas Oğlan'dan kazancı dudak uçuklattı Özel, İmamoğlu ve Yavaş anketi... 3 soruluk CHP'nin Cumhurbaşkanı anketinde dikkat çeken sonuçlar Özel, İmamoğlu ve Yavaş anketi... 3 soruluk CHP'nin Cumhurbaşkanı anketinde dikkat çeken sonuçlar TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma Survivor adasında büyük kava! İki kadın yarışmacı boğaz boğaza! Survivor adasında büyük kava! İki kadın yarışmacı boğaz boğaza! Skoda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu Skoda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu Tüketici kredilerinde taksit sınırı değişti Tüketici kredilerinde taksit sınırı değişti İhraç edilen teğmenlerle ilgili yeni gelişme İhraç edilen teğmenlerle ilgili yeni gelişme Memur ve memur emeklilerine indirim müjdesi Memur ve memur emeklilerine indirim müjdesi
Cep telefonu çekilişi bir genç kızın hayatını kararttı! Cep telefonu çekilişi bir genç kızın hayatını kararttı! Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük eşi öldü: ''Mirastan men edildi'' Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük eşi öldü: ''Mirastan men edildi'' Korkulan oldu! Cehennemin Avrupa'daki dev kapısı açıldı Korkulan oldu! Cehennemin Avrupa'daki dev kapısı açıldı TBMM bir anda karıştı: Bakan hakkında skandal iddiaları tek tek açıkladı TBMM bir anda karıştı: Bakan hakkında skandal iddiaları tek tek açıkladı Merve Taşkın ''14 Şubat Sevgililer Günü'' için bir gecelik tarifesini yayınladı; gözaltına alındı Merve Taşkın ''14 Şubat Sevgililer Günü'' için bir gecelik tarifesini yayınladı; gözaltına alındı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ''topun ağzındaki'' bakan sayısı belli oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ''topun ağzındaki'' bakan sayısı belli oldu DEM'in ''çözüm için'' bebek katili Öcalan ile ilgili şartları belli oldu! DEM'in ''çözüm için'' bebek katili Öcalan ile ilgili şartları belli oldu! Koleksiyoncular bu 1 TL'lerin peşinde: Cebinizdeki 1 TL aslında 456 TL olabilir... Koleksiyoncular bu 1 TL'lerin peşinde: Cebinizdeki 1 TL aslında 456 TL olabilir... Erdoğan ve İmamoğlu'nun aday olduğu seçime Mansur Yavaş da bağımsız olarak dahil olsa... Erdoğan ve İmamoğlu'nun aday olduğu seçime Mansur Yavaş da bağımsız olarak dahil olsa... Eleştiri oklarının hedefindeki Muslera röportajı terk etti Eleştiri oklarının hedefindeki Muslera röportajı terk etti