Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a: İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 aylık ücretsiz doğalgaz müjdesiyle ilgili olarak, ''Bu sene söz vermişlerdi, Mayıs ayında havalar ısındıktan sonra 1 aylık bedava verdiler. İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener ile Konya’da Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı’nın Devreye Alma Töreni’nde verdiği 1 aylık ücretsiz doğalgaz müjdesine göndermede bulunan Mansur Yavaş, ''200 bin aileye 2 yıldır doğal gaz yardımı yapmak suretiyle çocukların üşümesine engel olduk. Bu sene söz vermişlerdi, Mayıs ayında havalar ısındıktan sonra 1 aylık bedava verdiler. İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun" diye konuştu.