Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a: ''Yakıştıramıyoruz!''

Sincan'da açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak "Kendileri gibi düşünmüyoruz diye Millet İttifakı'nda yer alan herkese 'illet, zillet, hain' gibi sözleri söylemelerini yakıştıramıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Sincan'da yurttaşlara seslendi.

Yavaş'ın açıklamaları özetle şöyle:

31 Mart seçimlerinde ve gerek seçimlerden önce gerek seçimlerden hemen sonra şunu söylemiştik; seçimleri kazanacağız ama asla zafer kazandık saymıyoruz kendimizi çünkü karşınızda düşman olması lazım. Kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Sadece 5 yıllığına görevlendirilmiş gibi görüyoruz dedik. Rozetimizi çıkardık, Hacı Bayram Cami'ne gittik, şükür namazımı kıldık, bismillah dedik ve başladık. Herkesin ihtiyacına göre eşit davranmaya çalıştık, kimseyi ayırmadık. Şimdi yine bir seçime gidiyoruz. Hangi ittifaka oy verirlerse versinler başımızın üstünde yeri var. Bizimde tercihimize duyulmasını beklemek hakkımız. Cumhur İttifakı'nda yer alan vatandaşlarımıza tek sözümüz yok. Kendileri gibi düşünmüyoruz diye Millet İttifakı'nda yer alan herkese 'illet, zillet, hain' gibi sözleri söylemelerini yakıştıramıyoruz.

Şimdi size bir soru, baktılar ki anketlerde iş kötü, dediler ki Mansur Yavaş seçilirse sayaçları PKK'lılar okuyacak. Öyle mi? Korku insanlara neler söyletiyor, yaptırıyor. İstanbul'da biliyorsunuz seçimi iptal ettirdiler. Ama artık bekadan bahsetmediler Millet İttifakı'ndan hiçbir tanesine söyledikleri şeyler olmadı.

Kimsenin başörtüsüne, kıyafetine karışılmadı. Herkes çok daha huzurlu yaşamaya başladı. Şimdi yaptıkları gibi yedek kuvvetleri getirdiler. Öcalan'dan mektup getirdiler. Niye getirdiler? İmamoğlu'na oy vermesin de Binali Yıldırım'a oy versinler diye getirdiler. Öyle mi?

Birtane PKK'lı mı buldunuz belediyemde? Nasıl müslümansınız, yalan söylüyorsunuz!

Kendilerine oy isteyip toplumun yarısını teröristlikle suçlamak neyin nesi? Aynı Ankara'daki gibi açıklar ortaya çıkmasın, çakarlı araçlara binmeye devam etsinler, beyfendinin serveti Hollanda'da 36 milyar olmuş bizi gayri millilikle suçluyor. Önce yurt dışındaki serveti getirin, o gemileri, nasıl servet sahibi olduğunu herkes duyuyor.