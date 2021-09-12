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Mansur Yavaş’tan gençlere bir destek daha

Mansur Yavaş’tan gençlere bir destek daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gençlere bir destek daha geldi. "Mamak'ta bulunan 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi'ne Yurt ve Konukevi olarak kullanılmak üzere tahsis ediyoruz" diyen Yavaş, ev sahiplerine de çağrıda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

800 öğrenci için yeni yurt müjdesi veren Yavaş, “Mamak’ta bulunan 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi’ne Yurt ve Konukevi olarak kullanılmak üzere tahsis ediyoruz. Sevgili gençler, umarım üniversite hayatınızın en güzel anılarının ev sahibi oluruz. Hep yanınızda olacağım” dedi.

EV SAHİPLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Artan konut fiyatlarına da değinen Yavaş, “Sevgili ev sahibi hemşehrilerimden özellikle şehrimize eğitim için gelen öğrencilere karşı anlayışlı olmaları konusunda hassasiyet bekliyorum. Onlar bizim geleceğimiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
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