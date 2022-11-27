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Mansur Yavaş'tan gençlere kahkaha attran teklif

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmeye utanan gençlere yaklaşıp "Benimle fotoğraf çektirir misiniz" diye sorması sonrası kahkaha tufanı yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir düğün davetiyesine katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Düğün sonrası ise şehrin sokaklarında yürüyüş yaparken bir grup gencin kendisiyle fotoğraf çektirme çabalarının yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.

Mansur Yavaş, Kırşehir'de düğün davetlisi olarak katılımını gerçekleştirmesinin ardından cadde üzerinde kısa bir yürüyüş gerçekleştirirken fotoğraf çektirmek isteyen ama gençlerin söylemekten çekindiği fark etti. 

"BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİR MİSİNİZ?"

Yavaş, grubun yanından geçtiği sırada "Benimle fotoğraf çektirir misiniz?" demesi üzerine "Evet" yanıtını veren gençler Yavaş'a "Çok seviyorum sizi" dediği anlar böyle kaydedildi.

Mansur Yavaş'ın gençlere fotoğraf çektirmek için yaptığı teklif ortamdaki herkesi gülümsetirken, Yavaş gençlerle fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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