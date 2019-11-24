Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum!

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bugünkü oturumunda Başkan Yavaş, konu ile ilgili olarak “Şimdi ben bir özür dileyeceğim. SOS Vakfı 13, Korkutata ailesi 110, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 9, Keçiörengücü 28 otopark aldı demiştim. Gökçek beni yalancılıkla itham etti. Yalan değil ama yanlış var, onu düzelteyim. Gerçekten söylediği kadar SOS Vakfı’nda otopark yok. Ama başka şey var! Yani Belediye’nin 13 parça malı verilmiş! 4 adet Hacı Bayram Veli türbesi çevresinde büfe, 1 adet Çamlıdere’de iki katlı Ankara evi –başında da biz geldiğimizde bir tane güvenlik görevlisi bekliyordu-, 3 adet otopark işletmesi –Mavi Göl Otoparkı 1628 araç kapasiteli, 50. Yıl Otoparkı 593 araç kapasiteli, Yenişehir Çok Katlı Otoparkı 944 araç kapasiteli- ayrıca 4 adet Kocatepe Çok Katlı Otopark üzerinde ticari ünite, 1 adet Dikmen Vadisi’nde ticari ünite SOS Vakfı’na verilmiş” dedi.

SOS Vakfı’nın ardından diğer açıklamalarına da değinen Başkan Yavaş, “Korkuata ailesine 110 otopark demiştim. Özür diliyorum, hepsi otopark değil! Göksu Parkı’nda 17 adet ticari ünite bu aileye ait. Göksu Parkı Otoparkı, sinema, 2 tuvalet, 2 mini futbol sahası, 2 basket sahası, 2 tenis sahası, plaj voleybol sahası, baby car pisti, mini car pisti, go kart pisti, dağ kızağı artı kafe, bir de sekiz vagonlu tren. Ayrıca Harikalar Diyarı’nda 23 adet ticari ünite verilmiş. Gemi ve kayık yüzdürme alanı, go kart alanı, büfe, tuvalet, depo, 2 tane açık oturma alanı, masal adası işletmeleri, 3 adet çay bahçesi, 4 adet büfe, 2 adet dükkan ve trenler. Mogan Parkı’nda 8 adet ticari ünite: raylı tırtıl artı tren, açık alan, zincirli uçan sandalye artı trambolin, 1 adet açık havuz, 1 adet akülü araç pisti, 1 adet go kart pisti, 1 adet büfe. Altınpark’ta ise 1 tane ticari işletme, gezi treni işletmesi. OneTower önünde bir adet ticari işletme, onu da başkasına kiraya vermişlerdi, herhalde boşaltılmış. Metro ve Ankaray istasyonlarında meşrubat büfeleri de 60 adet verilmiş” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’A 9, KEÇİÖRENGÜCÜ’NE 28 TİCARİ ÜNİTE

Başkan Yavaş Meclis Toplantısında “Büyükşehir Belediyespor’a da 9 tane verildiğini söylemiştim. Evet, hepsi otopark değilmiş! Özür diliyorum! 2 adet otopark işletmesi -Toptancı Hali Otoparkı 1060 araç kapasiteli, Kocatepe Çok Katlı Otoparkı 1000 araç kapasiteli- 5 adet Sincan bölgesinde spor kompleksi ve muhtelif işletmeler –kapalı spor salonu, Sincan spor salonu, Sincan ASAŞ Stadı, 5 katlı otel, halı saha ve Sincan Spor kompleksinde muhtelif iş yerleri, 1 adet Mogan Gölü Yelken Branşı, 1 adet Ataç Sokak’taki eski Başkanlık konutu” dedi.

ÜCRETİNİ SİZ BELİRLEYİN, AMA GELİRLERİN BELEDİYE’YE GELMESİ LAZIM!

Yavaş sözlerini “Keçiörengücü’ne 28 otopark demiştim. Özür diliyorum! 4 otopark varmış. Rüzgarlı Ege Sokak, Aksu Köprüaltı Otoparkı, AŞTİ Otoparkı, Gençlik Parkı Otoparkı –Bir isme, Başkanı olabilir, ona verilmiş). 17 adet İzmir Caddesi’nde muhtelif işletmeler(şahsa), 1 adet de Gençlik Parkı Nikah Salonu şu anda Keçiörengücü’ne verilmiş. Ben Meclis’i halkın malına sahip çıkmaya davet ediyorum. Yasal süreçleri takip ediyoruz. İnşallah bunları belediyemize alırız. Ücretlerini AK Parti grubu belirlesin ama mutlaka bu gelirlerin Belediye’ye gelmesi lazım” diyerek sonlandırdı.