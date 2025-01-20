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Mansur Yavaş'tan gözaltı kararına sert tepki

Mansur Yavaş'tan gözaltı kararına sert tepki
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınma şeklinin hukuki olmadığını savundu. İzlenen yönteme tepki gösteren Yavaş, "Evin içinde tweet mi aradınız?” diye sordu.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. CHP'den tepkiler hızla yükselirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Cem Aydın'ın, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı belirtildi.

Yavaş'ın konuya ilişkin sosyal medya platformu X'teki değerlendirmesi şöyle:

"Şekli ve evine yapılan baskın, hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bir sosyal medya paylaşımı zaten metinle sabittir; ancak 8 polisle evine baskın düzenlenmesi, evinin aranması akıllara şu soruyu getiriyor: “Evin içinde tweet mi aradınız?” Bu tür uygulamalar, adalet duygusunu zedeler ve gençlerimizin hukuk karşısında eşitlik inancını sarsar. Hukuk, güç gösterisi değil, hakkaniyetin teminatıdır."

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş cem aydın CHP gözaltı
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