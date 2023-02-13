Mansur Yavaş’tan Hatay Havalimanı açıklaması: ''Bunlar ayıp şeyler''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı’nın onarımı konusunda İGA’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Yavaş, “İGA tweet attı, bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, depremde hasar gören Hatay Havalimanı pistinin onarılmasının ardından ortaya çıkan tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan Yavaş, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın (İstanbul Grand Airport) yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Yavaş, ABB ekiplerinin pistteki hafriyatı kaldırdığını belirterek, “Biz orada işe başladığımızda İGA’nın veya başka bir kuruluşun iş makinesi yoktu. İGA tweet attı, bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından pisti kırılan Hatay Havalimanı’nın onarılması için çalışmalar başlamış, pist ile ilgili ilk çalışma haberi ise ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar” mesajını paylaşmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ABB’ye ait araçların moloz toplamak için havalimanına yönlendirildiğini ifade edip “Provokasyon için paylaşım yapan ‘bilgisiz’ Kılıçdaroğlu’nu kale almayınız” ifadelerini kullanmıştı

İGA’nın pistin onarım çalışmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda ise ABB’ye yer verilmemişti.